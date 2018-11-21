Второй марокканский спутник запущен на орбиту

Искусственный спутник Mohammed VI-B, принадлежащий Королевству Марокко, был запущен 21 ноября 2018 года в 3:43 по киевскому времени с космодрома Куру (Французская Гвиана). Он стал вторым спутником марокканской космической программы, стартовавшей в 2013 году по личному указанию короля Марокко. Первый спутник Mohammed VI-А, поднялся в небо год назад 8 ноября 2017 года. Реализацию марокканской космической программы взяли на себя такие лидеры отрасли, как франко-итальянская корпорация Thales Alenia Space и франко-британский концерн Airbus.

Спутники Mohammed VI-B и Mohammed VI-A управляются марокканскими инженерами и техническими специалистами, которые прошли многолетнюю специализированную подготовку как в Марокко, так и за рубежом. Оба спутника могут принимать изображения в очень высоком разрешении, и взаимно дополняют друг друга – таким образом, позволяют ещё более оперативно получать самые разнообразные данные о состоянии региона. А данных этих будет немало – ведь марокканские спутники призваны выполнять целый ряд задач сразу в нескольких отраслях.

В частности, данные получаемые со спутников Mohammed VI-А и Mohammed VI-В весьма востребованы в сельском хозяйстве и управлении водными ресурсами. Не секрет, что Марокко, по большей части – аграрная страна, расположенная, к тому же, в засушливом регионе Северо-Западной Африки. Поэтому контроль за оросительной системой и своевременный прогноз природных катаклизмов критически важны для марокканской экономики. С новыми спутниками сельское хозяйство Королевства Марокко станет значительно стабильнее и эффективнее.

Другой важнейшей сферой применения новых спутников станет геодезия и картография. Работа, на которую когда-то уходили месяцы, сегодня, благодаря новейшим космическим технологиям, занимает несколько минут. Исследователи без труда считают все необходимые сведения: изменения рельефа, информацию о геологических и водных ресурсах, состояние лесов и побережий, данные о процессе урбанизации. Это позволит компетентным службам в Марокко не только получать максимально подробную, как никогда ранее, информацию о стране, но и строить долгосрочные прогнозы её развития.

Кроме того, спутниковые данные будут востребованы в океанографии (протяжённость марокканского атлантического побережья составляет более 3500 километров), в прогнозировании стихийных бедствий, в деле оценки и охраны биоресурсов, в городском планировании, в борьбе с опустыниванием и во множестве других вопросов, с которыми каждый день сталкивается североафриканская страна.