В Идея Банке рассказали об актуальных депозитных программах

Депозит как средство приумножения капитала или инструмент его сохранения набирает все большую популярность. Специалисты Идея Банк рассказали о действующих предложениях по депозитам.

Зачем нужны и какие бывают депозиты

Депозит может использоваться как инвестиционный инструмент, для получения дополнительного пассивного дохода или как средство накопления средств для конкретных целей (свадьба, юбилей, образование, значительная покупка и пр.). Депозитную программу стоит выбирать исходя из этих целей.

Для применения депозита в качестве инструмента инвестиции, накопления средств для чего-то конкретного или их сохранения лучше остановить выбор на программах, которые гарантируют максимальный процент по истечении установленного срока. Это наиболее выгодный вариант, но он не предполагает движения денег — вкладом нельзя пользоваться.

Депозитная программа, которая работает как способ получения пассивного дохода, отличается меньшей процентной ставкой с возможностью выплаты процентов каждый месяц. Это оптимальный вариант для больших вкладов, ежемесячные проценты по которым помогут, например, обеспечить ребенка во время учебы.

В ситуациях, когда существует стабильный излишек, оптимален депозит с пополнением. В таких программах счет можно пополнять в удобное время и тем самым стабильно увеличивать сумму начислений. Депозиты с пополнением — один из лучших инструментов для тех, кто хочет получить возможность гарантированно накапливать средства.

Существуют также специфические предложения:

Депозит с капитализацией. Когда ежемесячные проценты добавляются к изначальной сумме и в дальнейшем учитываются при начислении бонусов.

Депозит с плавающей процентной ставкой. Процентная ставка может меняться в зависимости от условий вклада.

Депозит с авансовой выплатой процентов. Банк изначально рассчитывает сумму текущих процентных выплат по депозиту и может выплачивать ее авансом.

Депозит с пополнением и снятием. Позволяет пользоваться частью выплат досрочно. Подходит для непредвиденных ситуаций.

Что предлагает Идея Банк

В Идея Банке сегодня действуют несколько депозитных программ.

«Динамичный»

Депозитная программа с процентной ставкой, которая всего за полгода может вырасти с 10% до 19,9% (при открытии онлайн — до 20,4%). Для программы предусмотрена возможность досрочного закрытия без потери процентов за предыдущие месяцы.

«На старт»

Предложение для новых клиентов банка с начислением 17% на сумму вклада уже через 3 месяца. Тариф не подразумевает дополнительных вложений и досрочного снятия. Сумма вклада — от 1000 до 30000 гривен.

«Безопасный»

Классическая депозитная программа с массой вариантов. Вклад можно пополнять, начисление процентов производится в конце срока действия или ежемесячно, действует возможность пролонгации депозита. Максимальная ставка по депозиту — 16,25%. Существуют дополнительные условия для вкладчиков, которые открыли депозит онлайн и для пенсионеров. Детально условия вклада можно изучить на официальном сайте банка.

«Безопасный +2,9%»

Программа для новых и уже существующих клиентов, рассчитанная на полтора года. По суловиям депозита вкладчики получают дополнительные 2,9% к стандартной ставке 11,8% (12,3%, если депозит открыт онлайн). Для вкладов с пролонгацией действует тсавка 10%.

«Свободные средства»

Вариант для тех, кто хочет иметь возможность снимать средства, когда удобно. Срок действия программы — от одного месяца. Процентная ставка — 9%, если депозит открыт в отделении банка и 9,5% — при открытии депозита онлайн.

Подробно о депозитах Идея Банк