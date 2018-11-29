Жители «Академического» имеют возможность получать медицинские услуги рядом с домом

Около месяца в микрорайоне «Академический» работает амбулатория общей практики семейной медицины №7 ЦМПСД №2.

Заведение разместилось в доме по улице Тимофеевской, 8. Как работает новое медицинское учреждение, проинспектировал Винницкий городской председатель Сергей Моргунов 29 ноября во время выездного совещания.

В амбулатории оборудованы пять врачебных кабинетов, а также кабинет профилактических прививок, неотложной помощи и палата дневного стационара на 4 койки. Медицинские услуги в амбулатории получают жители «Академического», частного сектора района Гниванского шоссе с переулками, а также часть жителей по улице Пирогова и микрорайона Сабаров.

Как отметил городской голова Сергей Моргунов во время выездного совещания, помещения под амбулаторию в микрорайоне «Академический» было предусмотрено в рамках инвестиционного соглашения с застройщиком. Все необходимое медицинское оборудование для амбулатории, мебель и инвентарь закупили за средства городского бюджета.

«Наличие амбулатории семейного врача для микрорайона очень важно. Потому что первичное звено оказания медицинских услуг должна быть максимально близко к людям, там, где они проживают. Таких амбулаторий у нас 31 в 5 Центрах первичной медико-санитарной помощи. И это как раз тот пример, что в новом микрорайоне можно получить первую медицинскую помощь, записаться к семейного врача, терапевта, педиатра, сделать прививку, получить неотложную медицинскую помощь в пределах доступности. В амбулатории в настоящее время зарегистрировано 6 тысяч винничан, которые уже подписали декларации с семейными врачами. Но мощности этой амбулатории позволяют обслуживать 15-20 тысяч. Сейчас здесь работает 2 семейных врача, но есть возможности для расширения. С точки зрения технического обеспечения мы максимально обеспечиваем мебелью, оборудованием, компьютерной техникой с выходом в интернет», - говорит городской председатель Сергей Моргунов.

Глава города добавил, что еще одна новая амбулатория общей практики семейной медицины в этом году заработала на Старом городе. В дальнейших планах у городского совета открыть новые амбулатории в микрорайоне Сабаров и по вул. Киевской.

«Шесть тысяч населения прикреплено к этой амбулатории в микрорайоне «Академический». Уже около двух тысяч пациентов в течение этого месяца обратились к нам за помощью. Эта амбулатория здесь очень нужна, ведь микрорайон расширяется, и люди уже сегодня благодарны всем, что врачи рядом с ними. Мы работаем сейчас и с той частью населения, которая по разным причинам не подписала декларации с семейными врачами. Рассказываем, что к концу года очень желательно это все сделать, потому что реформирование отрасли предусматривает возможность бесплатно получить от государства услуги на первичном уровне именно по такому принципу», - рассказала руководитель ЦМПСД №2 Кривовяз.

Справка:

Согласно Концепции реформы финансирования системы здравоохранения в Виннице создан некоммерческие коммунальные предприятия первичного уровня. Сеть на сегодня включает 5 центров первичной медико-санитарной помощи, в составе которых 31 амбулатория ОПСМ, в т. ч. 16 обособленных.

Коммунальными некоммерческими предприятиями «Центр первичной медико-санитарной помощи Винницы с Национальной службой здоровья Украины заключены договоры о медицинском обслуживании населения по программе медицинских гарантий.

Подписано с пациентами почти 270 тыс. деклараций, что составляет 72% от количества зарегистрированного населения города (Винница - лидер среди областных центров).