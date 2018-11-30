По случаю Всемирного дня борьбы со СПИДом Акция «Тест под облаками»: Узнай свой ВИЧ-статус!

30 ноября 2018 г. на Контрактовой площади Альянс общественного здравоохранения (Альянс) совместно с партнерскими организациями г. Киева провели информационно-просветительскую акцию «Тест под облаками» по случаю 30-го юбилейного Всемирного дня борьбы со СПИДом, который отмечается во всем мире 1 декабря.

Именно поэтому впервые в Украине Альянс провел тестирование на ВИЧ на высоте – 43 м – прямо на верхней точке «Колеса обозрения». Все желающие могли не только протестироваться на ВИЧ и получить профессиональную консультацию от врача прямо в кабинке «Колеса обозрения», но и одновременно с этим насладиться прекрасными видами Киева с высоты птичьего полета.

Также в рамках акции «Тест под облаками» состоялся краткий пресс-брифинг с участием представителей благотворительных и общественных организаций, ведущих врачей-инфекционистов и ВИЧ-положительных людей.

«В этом году приоритетом Всемирного дня борьбы со Спидом стало тестирование на ВИЧ. Ведь на данный момент во всем мире 37 миллионов человек живут с ВИЧ и около 9,4 млн. из них не знают о своем статусе. В рамках программ профилактики Нато только этого года в Украине было бесплатно протестировано 220 тыс. людей, в результате чего выявлено 6,8 тыс. положительных результатов (3%). Сегодня мы не только впервые провели тестирование на высоте птичьего полета но, также впервые в Украине в рамках массового тестирования на ряду с обычными быстрыми тестами на кровь было использовано более сотни оральных экспресс-тестов на ВИЧ (слюнные), что позволило существенно упростить процедуру тестирования и охватить большее количество людей», - отметил Ассоциированный директор по политике и партнерским отношениям Альянса общественного здоровья Павел Скала.

За время проведения традиционной информационно-просветительской акции по случаю Всемирного дня борьбы со Спидом на Контрактовой площади на «Колесе обозрения» и в условиях в мобильных амбулаториях было протестировано более 300 человек, в основном студенческая молодежь. Все желающие также имели возможность абсолютно бесплатно получить главное средство защиты от ВИЧ/СПИД – презервативы.

Акция была организована Альянсом общественного здоровья в партнерстве с ВБО "Конвиктус Украина", Киевским городским центром социальных служб для семьи, детей, молодежи, ВБФ «Дроп ин центр», Клуб "Эней" и БО «АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ».

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По состоянию на начало 2018 года на диспансерном учете в Украине находится 141 371 ВИЧ-положительный человек, хотя по оценочным данным их число превышает 241 тыс. людей. Почти половина оценочному количеству людей, живущих с ВИЧ не знает о своем ВИЧ-положительном статусе. Именно поэтому тестирование является не менее важным компонентом в борьбе с распространением эпидемии ВИЧ и скорейшего достижения целей 90-90-90, так же как профилактика и лечение. Благодаря асистованому тестированию Альянса удалось охватить в 2,4 раза больше людей (235 266 человек) в 2017 г. по сравнению с 2014 г. Выявлено на 30% больше положительных результатов (3 577). Среди новых клиентов процент положительных результатов выше в 5 раз, чем среди «старых», что свидетельствует об эффективности профилактических мероприятий, а также о новых вызовах в деятельности.