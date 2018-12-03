Школьники будут исследовать мир вместе с каналом Плюсплюс

Герои волшебного мира появились на страницах школьного учебника

Школьная литература украинских первоклассников в учебных заведениях дополнилась новыми учебниками «Я исследую мир», на страницах которых появились любимые герои канала Плюсплюс: Квадрик, Трикутя и Кружко. С помощью специального QR-кода ребенок сможет просмотреть серию мультфильма и в игровой форме ознакомиться с темой урока.

К примеру можно взять параграф «Как работает воздух». Ознакомившись с основными аспектами на страницах учебника, школьник будет иметь возможность закрепить знания за просмотром серии мультфильма производства Плюсплюс «Мир ждет открытия» о ветрогенератор и вертолет. Для этого необходимо просто навести на QR-код камеру телефона или планшета.

В школьную программу интегрированы такие мультфильмы собственного производства канала Плюсплюс, как «Мир ждет открытия», «Это - наше и это - твое», «Добавь внимания на дороге» и «Полезные подсказки».

Учебник «Я исследую мир» выпущено в двух частях, общий тираж которых составил около 220 000 экземпляров.

«Плюсплюс уже не первые «идет в школу». Но появление наших героев и интеграция контента в школьный учебник - достаточно ответственный шаг. Мы будем работать над качественным детским продуктом, который поможет познавать себя и мир», - комментирует Иванна Найда, генеральный продюсер нишевых каналов 1 + 1 медиа.

Напомним, мультфильмы канала Плюсплюс, начиная с 2015 года, рекомендованные МОН Украины не только к просмотру в День знаний, но и в течение всего учебного года.