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В Украине впервые создан городок для пожилых людей c постоянным проживанием

10:00, 05 декабря 2018
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Под эгидой Всеукраинского Союза Церквей Евангельских Христиан-Баптистов, группа компаний  «НОВАЯ СТРАНА» (Украина- Польша)  в рамках реализации Всеукраинского социального  проекта  «НОВАЯ УКРАИНА-РАЙ!» создают в Украине на базе действующих лечебно-оздоровительных учреждений   городки-поселения «Золотой Век» для людей старше 50 лет.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН ПОЧТЕННОГО ВОЗРАСТА!

          В Украине создан городок-поселение с постоянным проживанием для пожилых людей и людей с особыми потребностями. Внедряется успешный  опыт таких поселений, как в Америке и Европе.  Здесь будут жить мудрые люди, которые  мыслят самостоятельно и готовы к «золотой осени»  своей жизни, сформировав личный пенсионный фонд, достаточный для того, чтобы испытать все радости жизни в земном раю!           

         Дивный городок располагается в курортной Сергеевке в Одесской области на базе  санаториев и других лечебно-оздоровительных учреждений и задуман, как комплекс пансионатов с полной коммунальной, социальной и лечебно-оздоровительной инфра-структурой.

         Известный курорт на самом берегу Чёрного моря знаменит целебным климатом, минеральными водами и уникальными лечебными грязями. Жителям городка предлагаются и гарантируются комфорт, высокий уровень заботы, обслуживание в апартаментах, постоянное медицинское наблюдение и лечение, питание по индивидуальной диете,  украинское и кипрское медицинское страхование, возможность  путешествовать по стране и миру,   ежегодный отдых и лечение на Кипре и в Турции, развлечения и изобилие приятного общения, и многое другое.

Первый пансионат  на 600 жителей откроется в волшебном городке

25 мая 2019 года.

Приглашаем Вас жить  в Золотом Веке. Живите так, как Вы всегда мечтали!

Жизнь только начинается! Вы достойны самого лучшего!

СТОЛИЦА ПЕНСИОНЕРОВ УКРАИНЫ ЖДЁТ ВАС!

Информация  по тел.:  0996111046, 0982874778,

e-mail:  divoekogorodok@gmail. com, www.unitapol.com

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