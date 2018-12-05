В Украине впервые создан городок для пожилых людей c постоянным проживанием

Внедряется успешный опыт таких поселений, как в Америке и Европе.

Под эгидой Всеукраинского Союза Церквей Евангельских Христиан-Баптистов, группа компаний «НОВАЯ СТРАНА» (Украина- Польша) в рамках реализации Всеукраинского социального проекта «НОВАЯ УКРАИНА-РАЙ!» создают в Украине на базе действующих лечебно-оздоровительных учреждений городки-поселения «Золотой Век» для людей старше 50 лет.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН ПОЧТЕННОГО ВОЗРАСТА!

В Украине создан городок-поселение с постоянным проживанием для пожилых людей и людей с особыми потребностями. Внедряется успешный опыт таких поселений, как в Америке и Европе. Здесь будут жить мудрые люди, которые мыслят самостоятельно и готовы к «золотой осени» своей жизни, сформировав личный пенсионный фонд, достаточный для того, чтобы испытать все радости жизни в земном раю!

Дивный городок располагается в курортной Сергеевке в Одесской области на базе санаториев и других лечебно-оздоровительных учреждений и задуман, как комплекс пансионатов с полной коммунальной, социальной и лечебно-оздоровительной инфра-структурой.

Известный курорт на самом берегу Чёрного моря знаменит целебным климатом, минеральными водами и уникальными лечебными грязями. Жителям городка предлагаются и гарантируются комфорт, высокий уровень заботы, обслуживание в апартаментах, постоянное медицинское наблюдение и лечение, питание по индивидуальной диете, украинское и кипрское медицинское страхование, возможность путешествовать по стране и миру, ежегодный отдых и лечение на Кипре и в Турции, развлечения и изобилие приятного общения, и многое другое.

Первый пансионат на 600 жителей откроется в волшебном городке

25 мая 2019 года.

Приглашаем Вас жить в Золотом Веке. Живите так, как Вы всегда мечтали!

Жизнь только начинается! Вы достойны самого лучшего!

СТОЛИЦА ПЕНСИОНЕРОВ УКРАИНЫ ЖДЁТ ВАС!

Информация по тел.: 0996111046, 0982874778,

e-mail: divoekogorodok@gmail. com, www.unitapol.com

САНАТОРИЙ «ОРИЗОНТ» – ЖЕМЧУЖИНА ПРИЧЕРНОМОРЬЯ И ОНА ВАША.