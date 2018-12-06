Одна из одесских строительных компаний намерена судиться со СМИ из-за недостоверных публикаций

Строительная компания ООО «Камертон» намерена обратиться в суд с исками против нескольких одесских СМИ, которые распространили недостоверную информацию о предприятии, освещая уличные акции в районе будущего объекта строительства.

Соответствующий пресс-релиз компания обнародовала в среду.

Согласно заявлению компании, журналисты приписали противоправные действия сотрудникам ООО «Камертон», которых они на самом деле не совершали, самому ООО – нарушения в сфере строительного законодательства, которых не было, а также отсутствие документации на проведение подготовительных работ.

«Наша компания уважает право журналистов свободно собирать, обрабатывать и распространять информацию.

Вместе с тем мы вынуждены констатировать, что некоторые СМИ, сознательно или по небрежности, неоднократно допускали искажение фактов, прибегали к прямым манипуляций, пренебрегали стандартами сбалансированности мнений, освещая акции.

Мы обратились к отдельным редакциям с просьбой исправить недостоверную информацию или предоставить нам право на освещение нашей позиции, т.к. такое одностороннее освещение событий наносит прямой ущерб и компании. Однако от большинства редакций ответов мы не получили», - отметили в ООО «Камертон».

При этом компания призвала журналистов Одессы в дальнейшем тщательно проверять факты относительно ситуации на Гагаринском плато (жилой массив в курортной части Одессы – Ред.), особенно те сведения, которые им предоставляют лица, представляющиеся активистами этого жилого массива.

«Обращаем ваше внимание, что не все «активисты» являются жителями Гагаринского плато, а некоторые из них используют эту ситуацию в недобросовестных целях.

Кроме того, мы хотим подчеркнуть, что строительные или подготовительные работы на Гагаринском плато ведут несколько компаний, и обобщения при освещении конфликтных ситуаций создают ложное негативное представление в обществе по отношению и к тем застройщикам, которые не имеют никакого отношения к этим конфликтам», - подчеркнули в ООО «Камертон».