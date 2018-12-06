Национальный Урок безопасности: наши результаты и англоязычные тенденции

В течение одной ноябрьской недели около 5000 младших школьников из более 100 школ Украины в игровой форме повторили основные правила жизни: как быть живыми и здоровыми.

В ноябре по всей территории Украины прошли Уроки безопасности, организованные ГСЧС Украины при поддержке ГК «Фокстрот» в рамках социального проекта «Школа безопасности».

Во время урока в 24 областных центрах и Киеве состоялся премьерный показ мультсериала «Фокс и Трот спешат на помощь» на английском языке. Украиноязычная серия 4 серии мультфильма «Пожар» только на официальном Youtube-канале ГКФ набрала почти 117 000 просмотров Собственный социальный проект «Школа безопасности» ГК «ФОКСТРОТ» отпраздновал 10-летие существования, перевев популярную серию «Пожар» на английский язык (серию озвучили украинские школьники Арсен и Виктория Занюк), а производители мультсериала - львовская анимационная студия «Арт-видео» сделали подарок и озвучили самую популярную серию на польском языке.

С такими наработками ГК Фокстрот подошли к самому массовому празднику в честь своего юбилея – национальному Уроку безопасности. Первый Урок безопасности для детей из ряда подобных прошел в Киеве в школе №140 для учеников начальных классов. Для запоминания правил безопасного поведения стартовое мероприятие прошло в развлекательном формате с конкурсами, показом настоящих костюмов спасателей и викторинами. Слушая рассказы гостей-спасателей, дети ближе знакомились с нелегкой профессией: узнали, как проходят боевые дежурства спасателей, какие чрезвычайные ситуации им приходилось преодолевать и тому подобное. Детям о правилах безопасности пели и танцевали старшие школьники из команды юных пожарных «Витамины» из г. Боярки, а подплясывала вместе со всеми ростовая кукла Фокстер.

Столичные организаторы урока записали видеообращение, во время которого дети хором передали привет из Украины в Польшу. Ведь к старту национального урока безопасности присоединились дети украинских общин польских городов Краков, Бвартошице (где работает крупнейшая украинская школа в Польше), городах Ольштын и Лидзбарк Вармински. Таким образом Национальный Урок безопасности уже приобрел статус международного.

В Украине в каждой области была своя особенность Урока безопасности. Так, Запорожская областьлидировала не только по количеству мероприятий (35 школ в каждом районе области провели праздник в течение недели для 2 тысяч детей), но и по креативной и учебной составляющей. Запорожские спасатели объявили областной конкурс детского творчества по мотивам мультфильма "Фокс и Трот спешат на помощь». Так в Энергодарской ЗОШ№7 прошел полностью англоязычный «Урок безопасности», а для первоклашек учителя английского языка Лариса Васильчук и Марина Махова разработали англоязычный пособие с основными правилами пожарной безопасности, что поможет в обучении в школе.

Большое внимание участников урока безопасности на Ивано-Франковщине привлек кинолог вместе со своим четвероногим другом. НаЖитомирщинедетей учила правилам безопасности ростовая кукла дракончик Коша, школьники научились правильно выбираться из задымленного помещения через импровизированный туннель. В Одесской области была проведена учебная эвакуация во внутренний двор заведения, где детей ждал показ пожарной и аварийно-спасательной техники.

В Харьковской, Черкасской, Кировоградскойкроме спасателей на Урок безопасности пришли психологи и пиротехники, которые ознакомили малышей со своей ежедневной работой: рассказали о, что делать в случае, если нашли неизвестный предмет, похожий на боеприпасы и как преодолеть панику. Школьники на Хмельниччине подготовили ко встрече со спасателями тематические рисунки и стихи.

Во время национального урока активные его участники и победители конкурсов получали сюрпризы от организаторов, которые передали сотрудники отдела по связям с общественностью ГК «Фокстрот» на этот всеукраинский детский учебный праздник.

- Радует, что наша инициатива - Урок безопасности за 10 лет реализации социального проекта «Школа безопасности» стал частью государственной системы профилактической работы среди школьников по изучению правил безопасного поведения, - сказал генеральный директор ГК Фокстрот Геннадий Выходцев.

Справка: С 2003 года ГК «ФОКСТРОТ» поддерживает инициативы государственных органов власти в учебно-воспитательной работе со школьниками по профилактике травматизма детей в непроизводственной сфере. В 2008 году в ГКФ стартовал социальный проект «Школа безопасности» под девизом «Комфортно там, где безопасно!». В 2012 году при содействии специалистов ДСНС Украины был создан учебный мультсериал «Фокс и Трот спешат на помощь» (4 серии, производитель - студия «Арт-Видео»). За это время в интернете мультсериал «Фокс и Трот спешат на помощь» посмотрели около 700 000 зрителей. По мотивам популярной по количеству просмотров четвертой серии мультфильма «Пожар» https://www.youtube.com/watch?v=bRezik8LHtA была разработана листовка «При пожаре действий правильно!» и расписания уроков. 10 лет социальный проект «Школа безопасности» поддерживают руководители ГК Фокстрот Геннадий Выходцев и Валерий Маковецкий.