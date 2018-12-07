В сервисе онлайн-кредитования Moneyveo рассказали о мерах по защите клиентов

Онлайн-кредитование набирает все большую популярность, а один из самых востребованных сервисов на этом рынке — Moneyveo. Недавно Moneyveo стал жертвой мошенников.

Предыстория

В октябре предприниматель Валерий Яковенко стал жертвой мошенников. Его паспортные данные использовали для оформления кредита на Moneyveo. Таких как Валерий было несколько сотен. Их данные находились в открытом доступе на разных ресурсах, попали в руки некой группе третьих лиц и были использованы для снятия наличных. Валерий говорит, что сотрудники Moneyveo связались с ним через несколько часов после публикации в Facebook, пообещали закрыть кредит и решить вопрос с кредитной историей за один день.

В компании начали разбираться и с кредитами других пострадавших. Офис Moneyveo посетили сотрудники СБУ. На сайте ведомства появилась информация, что топ-менеджеров одной кредитной компании обвиняют в использовании персональных данных украинцев. Но связи с Moneyveo в СБУ не указали.

Что произошло на самом деле

Представители Moneyveo оперативно связались с правоохранительными органами и предложили сотрудничество. Никого из сотрудников не уличили в связях с мошенниками, а пострадавшим клиентам стали закрывать кредиты.

«Эти кредиты отменит суд, никто из попавших в эту ситуацию не заплатит ни копейки. Все расходы берет на себя компания, мы пострадали в этой ситуации больше всех. Конечно, появились и те, кто самостоятельно брал кредиты, но пытается их закрыть, выдав себя за жертву. Разбираемся с каждой заявкой индивидуально», — сообщила СЕО компании Moneyveo Алена Андроникова.

Помимо закрытия кредитов сервис начал модернизацию системы безопасности.

Что предприняла компания

Начиная с фиксации первых случаев использования чужих данных и по ноябрь 2018, в Moneyveo:

- внедрили систему Mobile Score с Kyivstar и Vodafone;

- запустили сервис для верификации клиентов Instator (аналог банк-ID, который позволяет видеть настоящего владельца карты и его банковскую историю);

- заблокировали выдачу кредитов на карты, по которым нет возможности проверить владельца;

- запустили сайт для сбора заявок пострадавших клиентов.

Что дальше

Несмотря на ситуацию, Moneyveo остается лидером онлайн-кредитования в Украине. Сервисом пользуются больше 450000 клиентов. Им выдано кредитов на более чем 5 млрд грн.

Условия выдачи стали жестче. Новым пользователям придется проходить более длинную проверку. Это немного продлит время выдачи кредита.

«Наши клиенты ценили скорость работы сервиса, когда можно за несколько минут получить сумму на карту. Но мы сознательно пошли на такие шаги, ведь должны защитить данные людей и избежать мошенничества в дальнейшем. В Украине защита паспортных и банковских данных находится на низком уровне, нам пришлось одним из первых испытать это на себе», — говорит партнер и технический эксперт компании Moneyveo Алекс Банасевич.

В планах сервиса — дальнейшее повышение безопасности.

По материалам ИА Информатор