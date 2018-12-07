«МЕТРО Кеш энд Керри Украина» делает новый шаг в реализации инициатив устойчивого развития компании по уменьшению пластика: запускает в продажу многоразовые мешочки для фруктов и овощей

«МЕТРО Кеш энд Керри Украина» делает новый шаг в реализации инициатив устойчивого развития компании по уменьшению пластика: с 9 декабря 2018 года во всех торговых центрах METRO в Украине клиенты будут иметь возможность сделать осознанный выбор – кроме имеющегося на данный момент полиэтиленового пакета «майка», который бесплатно доступен в отделе «Фрукты и овощи», посетители магазинов смогут купить многоразовый мешочек для фруктов и овощей.

«МЕТРО Кеш энд Керри Украина», как часть крупного международного ритейлера METRO AG, поддерживает глобальные тенденции по сохранению окружающей среды. Компания понимает и принимает всю ответственность перед мировым сообществом за влияние, которое оказывает ежедневное использование пластика на экологию планеты. Именно поэтому устойчивое развитие – одно из основных направлений деятельности METRO, как на глобальном, так и на локальном уровне. Поэтому подразделение METRO в Украине продолжает делать конкретные шаги в этом направлении: с 9 декабря 2018 года во всех торговых центрах METRO в Украине кроме имеющегося на данный момент полиэтиленового пакета «майка», посетители магазинов смогут купить многоразовый мешочек для фруктов и овощей по цене 28,90 грн с НДС. Такой товар имеет множество преимуществ: мешочек пригоден для многократного использования, удобный и очень прочный, его удобно стирать и он почти не занимает места.

Напоминаем, что с июня 2018 года на всех кассах ТЦ METRO представлена альтернатива полиэтиленовым био-пакетам – эко-сумка по цене 29,90 грн с НДС. Материал данного изделия пригоден к вторичной переработке. После окончания эксплуатации эко-сумки, каждый сможет передать ее в пункт приема вторичного сырья.

Еще одним шагом в реализации стратегии сохранения окружающей среды является размещение в отделах весовой продукции METRO (отдел «Фрукты и овощи», «Свежая выпечка») информации для клиентов по способам уменьшения использования одноразовых пакетов. Например, благодаря стикерам с весом и ценой, наклеенными непосредственно на продукты в случаях, когда это возможно.

«METRO входит в список лидеров мирового индекса устойчивого развития Dow Jones Index, как лучшая в секторе продуктового ритейла, компания. Поэтому, одной из ключевых стратегических задач METRO AG до 2025 года является замещение традиционного пластика на альтернативные виды упаковки, пригодные к повторному использованию, для дальнейшего перехода к замкнутой циркулярной экономике» – делится информацией Елена Вдовиченко, Коммерческий директор «МЕТРО Кеш энд Керри Украина».

«МЕТРО Кеш энд Керри Украина» вышла на украинский рынок в 2003 году. Сейчас компания управляет 23-ю классическими центрами оптовой торговли METRO Cash & Carry в Киеве, Днепре, Одессе, Харькове, Львове, Кривом Роге, Полтаве, Виннице, Запорожье, Черновцах, Николаеве, Ровно, Ивано-Франковске, Мариуполе и Житомире; и двумя магазинами оптовой торговли «Бери-Вези» в Тернополе и Луцке. За более чем 14 лет деятельности в Украине METRO Cash & Carry инвестировала в национальную экономику более 550 млн. евро. Объем продаж компании «МЕТРО Кэш энд Кэри Украина» за 2016/2017 финансовый год (октябрь 2016 г. – сентябрь 2017г.) составил 491 млн. евро. «МЕТРО Кеш энд Керри Украина» входит в состав METRO AG. Больше информации: www.metro.ua

METRO AG – ведущая международная компания, специализирующаяся на оптовой торговле в сфере продуктового ритейла. Компания представлена в 35 странах, с главным офисом в г. Дюссельдорф, Германия. Насчитывая более 150 000 сотрудников в мире, компания достигла объема продаж более 37 млрд. евро в 2016/2017 финансовом году (октябрь 2016 г. – сентябрь 2017г.) Компания предлагает индивидуальные решения для удовлетворения локальных и международных потребностей своих оптовых и розничных клиентов. В своей деятельности METRO внедряет новые стандарты обслуживания клиентов, цифровые инновации и эффективную бизнес-модель, развивая торговые подразделения METRO/MAKRO Cash & Carry и Real, а также направление доставки и диджитал-проекты. Больше информации: www.metroag.de

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