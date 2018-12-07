Проект «Право на освіту» получил награду от Глобального договора ООН в Украине

В четверг, 6 декабря в городе Киеве состоялась первая церемония награждения Partnership for Sustainability Award 2018 - это конкурс партнерских проектов между различными группами стейкхолдеров для достижения устойчивого развития, инициированный Глобального договора ООН в Украине.

1 + 1 медиа совместно с благотворительным фондом «Ты не один» представили на конкурс проект «Право на освіту», куратор телеведущая ТСН Наталья Мосейчук. Целью проекта является обеспечение учебного процесса в больницах для детей, находящихся на лечении с тяжелыми диагнозами и травмами.

Представленный проект получил награду в категории «Общество»:

«Даже в голову не приходило, что кто-то оценит наше стремление дать образование детям, находящимся в больницах. Добрые дела обычно в глаза не бросаются. Но ... исключения случаются. Это наша первая награда. Так что добро не бывает незамеченным :) Хотя и этого мало. Наша цель - чтобы все дети, которые на некоторое время оказались в больницах, ни выпадали из жизни. Чтобы они продолжали обучение и знали, что их ждут одноклассники и учителя. Давайте делать доброе дело вместе», - комментирует Наталья Мосейчук.

На данном этапе результатам проекта является открытие 3-х школ при больницах. Школа «Супергероев» при отделении токсикологии киевского «Охматдета» с основным партнером - ОО «Small heart with art» Евгении Смирновой, школа в отделении детской онкологии Национального института рака с партнером «Лико-скул» и в Детской больнице №7 г. Киева под патронатом «Академия +» Иванны Никоновой.

Уроки проходит в трех форматах: индивидуальные занятия для детей, групповые - в классах и бинарные, которые за общей тематикой готовят учителя нескольких предметов.

Примером для команды проекта стал Львов. Здесь при Западноукраинском специализированном детском медицинском центре и при Львовском Охматдете работают школы при больницах, где сохранился формат обучения на базе соседних школ и так удалось организовать систему уроков для всех возрастных групп, выполнять учебные нормы и обеспечить начисление зарплаты преподавателям.

«Право на освіту» объединил государство, социально-ответственный бизнес, учителей и неравнодушных людей - благотворительный фонд «КОЛО» во главе с Еленой Кривенко, Академию патрульной полиции, международные учреждения, а также юридических партнеров Pavlenko Legal Group.

Куратор проекта входила в состав рабочей группы, где разрабатывали Положение про очную форму получения общего среднего образования в учреждениях здравоохранения, в настоящее время Положение на утверждении в Министерстве юстиции.

В планах на следующий год продолжать работу и открыть 33 школы при больницах во всех регионах Украины. Ведь качественное образование и обучение для всех - одна из целей устойчивого развития Украины.

Взаимодействие школы и больницы является нормой в детских медицинских учреждениях по всему миру.

Инициатором внедрения конкурса Partnership for Sustainability Award 2018 является Глобальный договор ООН в Украине, официальный представитель международной сети UN Global Compact. Это инициатива, объединяющая ООН и компании во всем мире ради совместного достижения целей устойчивого развития.

«Мне очень импонирует проект «Право на освіту», так как он обеспечивает равные права для всех, дает возможность детям учиться и не думать о болезни, это помогает быстрее социализироваться после больницы», - сказала Татьяна Сахарук, Председатель Правления Глобального догорова ООН в Украине.

Награждение состоялось в четырех категориях: Общество, Планета, Мир и экономическое развитие. Проекты оценивались международным жюри.

«Когда кто-то один мечтает о мечте, она остается мечтой. Когда многие мечтают о ней совместно, она становится реальностью!», - делится впечатлениями Антонио Хатли, член жюри и исполнительный директор Сети Глобального договора ООН в Швейцарии.

На сайт организаторам конкурса поступило более 70 заявок из разных стран. В нем приняли участие компании и некоммерческие организации из Белоруссии, Грузии, Польши и Украины.

Кроме «Право на образование», благотворительный фонд «Ты не один» занимается проектами «Здійсни мрію» и «Переможці».