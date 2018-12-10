ПЛЮСПЛЮС представил уникальные наборы для экспериментов «Мир ждет открытия» с игрой в дополненной реальности

Телеканал ПЛЮСПЛЮС совместно с партнером «Ранок-креатив» выпустил уникальные наборы «Мир ждет открытия» для опытов и экспериментов с увлекательной игрой в дополненной реальности.

Наборы разработаны с целью стимулирования роста познавательной активности у детей в исследовании, фантазировании, умении задавать вопросы и искать ответы.

Их главные герои - Трикутя, Квадрик, Кружко, Шаман Кругоман - персонажи мультфильма «Мир ждет открытия» собственного производства канала ПЛЮСПЛЮС, рекомендованного Министерством образования и науки Украины.

Наборы для экспериментов рассчитаны на детей от 5 лет. Они разделены на 4 темы: природа и окружающая среда, ветер и воздух, вода и ее состояния, а также солнце и энергия. В каждом наборе можно найти 6 уникальных опытов и квест. Они на практике обучат и объяснят ребенку, как устроены различные природные явления, в частности, такие: как растения пьют воду, или все жидкости смешиваются, почему наступает день и ночь и т.д. Все необходимое для этого находиться внутри.

Особенностью наборов является их сочетание с приложением дополненной реальности. Для активации достаточно навести камеру на QR-код, загрузить бесплатное приложение и начать интересную игру.

«Как детский канал, мы обязаны инвестировать в образовательное развитие своей юной аудитории, тем более, что мультфильмы нашего производства является отличной основой для этого. Дети лучше запоминают информацию, если в процессе обучения не просто рассказывать теорию, но и запоминать ее на практике. Уверена, что наши наборы для экспериментов вдохновят детей с интересом наблюдать за миром и развивать свои навыки. Проект в развлекательной форме мотивирует научиться нового и собственноручно проводить опыты, чтобы лучше понять все процессы. Мы верим, что, благодаря таким познавательным играм, в нашей стране сформируется новое поколение изобретателей, будут видеть во всем возможность творить и креативить», - отметила Иванна Найда, генеральный продюсер нишевых каналов 1 + 1 медиа.

Напомним, что с декабря 2018 на телеканале ПЛЮСПЛЮС вышли новые серии учебно-развлекательного мультфильма «Мир ждет открытия». Как и раньше, они будут вдохновлять учеников раскрывать свои таланты и с интересом наблюдать за окружающим миром.

Просмотреть ролик о проекте можно здесь.