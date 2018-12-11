Фокстрот под новый год: открытие 4 магазинов «с ноля» и 1 реформат

Фокстрот продолжает открывать магазины в новом стиле и проводить реформатирование уже работающих торговых точек, согласно заявленного в начале года намерения об обновлении стиля ведущих магазинов сети.

В декабре 4 новых магазина дополнят географию обновления сети бытовой техники Фокстрот, а в 1 магазине, начавшем работу в прошлом месяце, состоится праздник открытия.

Первыми в декабре стартуют открытия в приморских городах Украины: 14-16 декабря заработает новый Фокстрот в г. Одесса, ТРЦ Gagarin Plaza (торговая площадь 791 кв.м.) по ул. Генуэзская, 5. 5-ый по счету магазин торговой сети Фокстрот в Одессе расположился в Аркадии, в ТРЦ Gagarin Plaza. «В качестве якорного оператора к проекту присоединилась крупнейшая национальная сеть магазинов бытовой техники и электроники Фокстрот, - прокомментировала представитель ТРЦ Екатерина Весна, руководитель отдела торговых площадей компании JLL (Украина). - Вторая очередь Gagarinn Plaza станет первым торговым центром, который откроется в городе с 2015 года, поэтому он вызвал большой интерес ритейлеров».

Также 14-16 декабря откроется новый магазин Фокстрот в Мариуполе, в ТРЦ Порт Сити по Запорожскому шоссе, 2. Торговая площадь его составляет 806 кв.м. Это уже 3 по счету фирменный магазин техники для дома бренда Фокстрот.

15 декабря новый магазин Фокстрот открывается для покупателей в Первомайске Одесской области в ТРЦ Магнит (торговая площадь 480 кв.м.) по адресу ул. Одесская, 78е.

В компании также сообщили, что еще в двух магазинах сети Фокстрот, которые с ноября принимают посетителей и работают в техническом режиме, в декабре готовятся праздники официального открытия.

Так 7-9 декабря приглашает жителей Новой Каховки (Херсонская область) на празднование открытия «с ноля» Фокстро» в ТРЦ ОСКАР (ул. Парижской коммуны, 55). Торговая площадь новичка составляет 917 кв.м.

Кроме того, 6-9 декабря Фокстрот готовит праздники в Ровно, представляя реформатированный магазин в ТРЦ ЭКВАТОР по ул. Макарова, 23. Торговая площадь Фокстрота-реформата составляет по 908 кв.м.

В дни открытий на входе в магазин посетителей будут встречать большой почетный караул «британских королевских гвардейцев», ритм работе новых магазинов задаст группа барабанщиц, а новогоднего настроения добавит ростовая кукла - белый медведь.

- Открытия новых Фокстротов в декабре задуманы как дополнение к зимним праздникам для укрепления добрых отношений бренда с покупателями, чтобы поиск новогодних подарков начинался с доброй эмоции на входе в магазин и был закреплен хорошими впечатлениями от покупки, - прокомментировал и. о. директора по маркетингу сети Фокстрот Руслан Клименко. - Надеемся, что наши новые магазины будут содействовать достижению этой цели.

Справка: сеть бытовой техники и электроники Фокстрот на конец 2018 года насчитывает 162 магазина в 90 областных и районных центрах Украины, общая торговая площадь объектов составляет 153 тыс кв. м. Мультиканальный ритейлер Фокстрот является абсолютным лидером в категории магазинов бытовой техники по уровню узнаваемости бренда, посещения и покупок (81,2% по данным TNS Ukraine, MMI 2018/1. ЦА: Все 20-55 дох.ср. +). По данным similarweb.com интернет-магазин foxtrot.ua посещают ежемесячно 5,3 млн пользователей интернета. Количество участников программы лояльности «Фокс клуб» достигло 8 млн посетителей.

Группа компаний ФОКСТРОТ развивает бренды Фокстрот. Техника для дома, «Техношара» (ритейл бытовой и электронной техники) и «Секунда» (часовой ритейл), а также DEPO't Center и Fantasy Town (управление недвижимостью). Руководят Группой компаний ФОКСТРОТ Валерий Маковецкий и Геннадий Выходцев.