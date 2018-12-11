Спецодежда включает достаточно обширный перечень изделий, отличительные черты которых находятся в прямой зависимости от сферы их использования. В большинстве случаев рабочая одежда предназначена для выполнения двух основных задач: обеспечение безопасности персонала и стандартизация внешнего вида работников предприятия.

Профессиональная спецодежда характеризуется повышенной функциональностью, комфортом и длительным сроком эксплуатации. Абсолютное большинство украинских компаний используют в той или иной степени рабочую униформу, и такая тенденция со временем только укрепляется. На основании этого можно говорить об изменении в лучшую сторону всей культуры производственных отношений и приближении украинских предприятий к соответствию международным критериям.

Спецодежда для конкретных видов деятельности имеет свои особенности и должна изготавливаться на основании утвержденных ГОСТов и норм, предусмотренных законодательством Украины. Это касается в первую очередь нефтегазовой, медицинской, химической, металлургической, а также других отраслей промышленности.

Перечислим основные разновидности спецодежды:

Рабочая. Используется на большинстве предприятий. Существуют различные варианты комплектации (брюки, куртка, костюм, комбинезон, рубашка, футболка, головной убор и т.д.). Для изготовления применяются сравнительно недорогие натуральные и синтетические ткани и их комбинации. Значительное внимание уделяется прочности и долговечности изделий.

Используется на большинстве предприятий. Существуют различные варианты комплектации (брюки, куртка, костюм, комбинезон, рубашка, футболка, головной убор и т.д.). Для изготовления применяются сравнительно недорогие натуральные и синтетические ткани и их комбинации. Значительное внимание уделяется прочности и долговечности изделий. Форменная. Получила широкое распространение в военизированных и охранных структурах, армейских подразделениях и в работе государственных служащих.

Получила широкое распространение в военизированных и охранных структурах, армейских подразделениях и в работе государственных служащих. Корпоративная. Создается в соответствии с корпоративным стилем компании с использованием фирменных цветов, логотипов и другой атрибутики. Помимо защитного, имеет представительское и рекламное назначение. Чаще всего встречается в крупных государственных и коммерческих структурах.

Создается в соответствии с корпоративным стилем компании с использованием фирменных цветов, логотипов и другой атрибутики. Помимо защитного, имеет представительское и рекламное назначение. Чаще всего встречается в крупных государственных и коммерческих структурах. Специальная. Как правило, востребована при выполнении специфических задач, для чего проходит отдельную обработку. В результате готовые изделия получают дополнительные возможности: огнезащитные, антибактериальные, водоотталкивающие, антистатические и другие.

Выбирая рабочую одежду, необходимо руководствоваться конкретными потребностями предприятия, причем рекомендуется отдавать предпочтение товарам проверенных производителей, хорошо зарекомендовавших себя на рынке. Для тех, кого интересует прежде всего оптимальное сочетание качественных характеристик и разумной ценовой политики, хорошим решением будет купить спецодежду в филиалах и представительствах компании OZON, в которых имеется полный ассортимент средств индивидуальной защиты собственного производства и продукция лучших зарубежных брендов.