1+1 media сообщает о поставке в Украину оборудования для приема закодированного сигнала спутника

Группа 1+1 media, которая в марте первой среди отечественных медиагрупп подписала соглашение о поставке спутниковых ТВ-приемников, сообщает, что в рамках запланированного на 2-й квартал 2019 года кодирования спутникового сигнала, в Украину уже доставлена первая партия сеттопбоксов - оборудования, необходимого для приема закодированного сигнала.

С целью создания благоприятных условий для комфортного перехода абонентов и как можно более простого подключения и приема сигнала, 1+1 media вместе с другими медиагруппами заблаговременно позаботилась об обеспечении населения доступом к оборудованию и совместно с компанией «СТРОНГ», одним из крупнейших в Украине импортеров и производителей спутникового приемного оборудования, осуществили поставку сеттопбоксов в количестве, которое необходимо для удовлетворения первой волны спроса абонентов спутникового приема - 45000 единиц. Поставки будут осуществляться в несколько этапов.

Начиная с сегодня, 12 декабря, оборудование можно приобрести в большинстве украинских оптовых и розничных сетей, на e-commerce веб-платформах и у официальных операторов спутникового телевидения. В частности, спутниковый провайдер «VIASAT» будет осуществлять продажу сеттопбоксов по рекомендованной цене 1099 грн. за единицу. Также, для поддержки абонентов, которым в связи с кодированием необходимо приобрести приемники, компания «VIASAT» предлагает специальный тарифный пакет «Национальный», включающий рейтинговые и национальные телеканалы за 29 грн/мес.

«Поставки в Украину сеттпобоксов, без которых просмотр телеканалов, которые транслируются со спутника, станет невозможным, является вторым важным шагом в этом сложном проекте по кодированию спутникового сигнала. Первым шагом стало внесение изменений в лицензии телеканалов о замене типа приема спутникового сигнала с открытого на закрытый. Поставкой сеттопбоксов на рынок медиагруппы фактически подтверждают свое решительное намерение закодировать сигнал и показывают, что в этот процесс вовлечены не только они, но и импортеры, дистрибьюторы и спутниковые провайдеры. Все участники активно сотрудничают между собой. Уверен, что обратной дороги нет, ведь все обязательства, которые мы уже взяли на себя и продолжаем брать, будут реализованы в следующем году. Окончательное кодирование спутникового сигнала запланировано на 2-й квартал 2019 года, и я убежден, что мы выдержим этот срок», – отметил Ярослав Пахольчук, исполнительный директор и директор направления платного телевидения группы 1+1 media.

Напомним, кодирование спутникового сигнала в Украине осуществляется с целью ограничения территории покрытия спутника в Украине для защиты прав производителей и правообладателей контента. Такой подход к трансляции контента присущ всем развитым европейским рынкам, поэтому его принятие позволит украинским телевещателям не только защищать контент от пиратства и незаконного вещания без лицензии, но и соответствовать международным индустриальным стандартам.