Определены победители рейтинга Украинская народная премия – 2018

Анализируя основные потребительские предпочтения, Украинская народная премия помогает хорошо ориентироваться в большом разнообразии товаров и услуг, которые нас окружают. Для производителей этот конкурс является индикатором доверия потребителей, который стимулирует к совершенствованию и постоянному развитию.

История конкурса берет начало в 2013 году. Именно с этого времени украинцы получили возможность принимать непосредственное участие в оценке различных видов товаров и услуг, представленных на украинском рынке.

Ровно четыре месяца длилось онлайн голосования в 2018 году. Благодаря строгому и неподкупному жюри в лице украинских потребителей победителями конкурса в этом году стали 412 компаний в 24 потребительских категориях.

Представляем вашему вниманию часть победителей рейтинга «Украинская народная премия»:

1. VALIKHNOVSKI SURGERY INSTITUTE — КЛИНИКА ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ

2. УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ — ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ КОМПАНИЯ КИЕВА

3. ОРЛАН ИНВЕСТ ГРУПП — ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ КОМПАНИЯ КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

4. M GROUP DEVELOPMENT — ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ИВАНО—ФРАНКОВСКА

5. ЯСЕНСВИТ — КУРИНЫЕ ЯЙЦА

6. HOMKA — СЕМЕЧКИ

7. MILLENNIUM — ШОКОЛАД

8. LEBOUTIQUE — МУЛЬТИБРЕНДОВЫЙ МАГАЗИН

9. VOVK – СЕТЬ МАГАЗИНОВ ЖЕНСКОЙ ДЕЛОВОЙ ОДЕЖДЫ

10. АГРОМАТ – СЕТЬ МАГАЗИНОВ ПЛИТКИ И САНТЕХНИКИ

11. ЮВЕЛИРНАЯ КАРТА — СЕТЬ ЮВЕЛИРНЫХ МАГАЗИНОВ

12. LUCKYLOOK – СЕТЬ МАГАЗИНОВ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ ОЧКОВ

13. BUSFOR – СЕРВИС ПОИСКА БИЛЕТОВ НА АВТОБУСЫ

14. MIR SON — ТЕКСТИЛЬ ДЛЯ ДОМА

15. PYRAMIDA — ВЫТЯЖКА

16. PAYBACK — КЭШБЕК СЕРВИС

17. ТЕЛЕКАНАЛ ZIK — ТЕЛЕКАНАЛ НОВОСТЕЙ

18. ISOVER — УТЕПЛИТЕЛЬ

19. APLOT – ВХОДНЫЕ ДВЕРИ

20. OMRON – ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

21. СЕТЬ ЛОМБАРДОВ «КАПИТАЛ» — СЕТЬ ЛОМБАРДОВ

22. ШЕРИФ – ЧАСТНАЯ СЛУЖБА ОХРАНЫ

23. SUPPORT.UA – CЕРВИС УСТАНОВКИ/РЕМОНТА ТЕХНИКИ

24. ELEMENT – ЛАКОКРАСОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

25. GO IT — IT ОБРАЗОВАНИЕ

26. BINOTEL – ВИРТУАЛЬНАЯ АТС

27. QUICK—STEP — ЛАМИНАТ

28. МАТЬ И ДИТЯ — КЛИНИКА РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ

29. ТАС – СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

30. ENERGYM – ФИТНЕС КЛУБ КИЕВА

31. MICROCREDIT – СЕРВИС КРЕДИТОВ (ДО ЗАРПЛАТЫ)

32. SOMA FIX – СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЕНА

33. DNIPRO—M — СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ И ПЕРФОРАТОР

34. ЗЕНИТ ПРОФИ – СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФЕН И ЭЛЕКТРОЛОБЗИК

35. INTERTOOL – НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

36. AJAX — ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ

37. LORDE® HYAL – ПРЕПАРАТ ОТ КАШЛЯ

38. ДЕКАСАН – ПРЕПАРАТ ОТ ПРОСТУДЫ

39. НООБУТ® IC – ПРЕПАРАТ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УМСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

40. SORBEX — СОРБЕНТ

41. АЛОРА — УСПОКАИВАЮЩЕЕ СРЕДСТВО

42. FOODEX – СЕРВИС ДОСТАВКИ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ

43. ЕВРОФОРМАТ — ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЛИФТОВ

44. NEW RECRUITING GROUP – РЕКРУТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ

45. АО «АРТИУС» — ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

46. GISMETEO – ПОРТАЛ О ПОГОДЕ

47. ЛЮКСОПТИКА – СЕТЬ МАГАЗИНОВ ОПТИКИ

48. SALTON – СРЕДСТВО ДЛЯ УХОДА ЗА ОБУВЬЮ

49. РАПТОР – ЗАЩИТА ОТ НАСЕКОМЫХ

50. L'ORÉAL – КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС