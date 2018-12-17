New Balance 574: пожалуй, самые известные кроссовки в мире

Марка создает кроссовки уже больше 100 лет, применяя в производстве только лучшие материалы, инновационные разработки и трендовый дизайн.

Вы наверняка видели спортивную обувь с уникальным запоминающимся дизайном и логотипом в виде буквы N – визитной карточки бренда New Balance. Кроссовки этой американской марки давно прославились на весь мир и взыскали такую популярность, что стали желанной составляющей гардероба спортсменов, бизнесменов, звезд и простых граждан.

Марка создает кроссовки уже больше 100 лет, применяя в производстве только лучшие материалы, инновационные разработки и трендовый дизайн. Среди огромного ассортимента ее моделей каждый способен найти свою идеальную пару для спорта или повседневной носки, однако, в арсенале марки существует «особая» линейка. New Balance 574, без сомнения, самые популярные кроссовки бренда вот уже 30 лет.

Впервые модель появились в 1988 году, соединив в себе две уже существующие и став символом изобретательности и оригинальности мышления. Ее отличительными чертами являются толстая подошва с амортизационной технологией ENCAP, стабилизирующая вставка на пятке и замшевый корпус с использованием сетки mesh для лучшей воздухопроницаемости. Все эти атрибуты традиционной модели могут меняться в зависимости от конфигурации в новых релизах. Например, в коллекции Classic корпус кроссовка замшевый, в Engineered Mesh текстильный, а модификация Sport характеризуется толстой цветной подошвой. Кроме того, в New Balance 574 Sport используется инновация Fresh Foam, где в качестве наполнителя для подошвы применяется сверхмягкая пена, которая очень легко адаптируется к форме ноги.

К другим преимуществам и характерным чертам модели можно отнести следующие: К другим преимуществам и характерным чертам модели можно отнести следующие:

использование в производстве натуральных и высококачественных материалов в виде замши, прочного текстиля, джинса, нейлона, джерси и флиса;

наличие специальной прослойки ENCAP, которая обеспечивает максимальную стойкость и поддержку стопы во время прогулок, пробежек или тренировок;

небольшой «накат» подошвы на носок для обеспечения единства конструкции и защиты пальцев от повреждений, если вы заденете ногой что-то твердое;

применение прочной резины для изготовления внешнего слоя подошвы с небольшим протектором, который не стирается на протяжении многих лет;

наличие системы твердой пятки, которая не деформируется, сохраняет исходную форму и фиксирует голеностопный сустав в удобном и правильном положении.

Сочетание комфорта, износостойкости и разнообразия делает кроссовки 574-й модели востребованными и желанными, и этот ажиотаж влечет за собой появление множества подделок. Чтобы не попасть впросак и не получить низкокачественную и сомнительную пару обуви вместо легендарных технологичных кроссовок, покупайте только в фирменных сторах бренда и официальных интернет-магазинах.