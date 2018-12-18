Фокстрот - среди крупнейших работодателей Украины-2018 и №1 - в отрасли торговли электроникой

Фокстрот стал одной из самых больших компаний Украины – продавцов бытовой техники и электроники, которая вошла в официальный рейтинг 200 крупнейших работодателей Украины 2018 года, составленного ГФС Украины rating.zone

Ритейлер занял 72 место в общем списке из 100 компаний Украины и 10 место в торговой отрасли, заняв 1 место среди ритейлеров по продаже электроники. В расчет брались предприятия с наибольшей численностью сотрудников, которые начисляли и выплачивали зарплату выше минимальной, кроме государственных и коммунальных предприятий, финансируемых из госбюджета.

Ранее в 2018 году журналы Деловая столица, Фокус признали Фокстрот одним из лучших работодателей Украины в ТОП-30. При составлении рейтинга 30 лучших работодателей Украины издания учитывали следующие факторы: уровень заработной платы, социальный пакет, возможность карьерного и личностного роста, а также на основе анализа данных, предоставленных Госстатом, сайтами о поиске работы work.ua и hh.ua.

- В 2018 только укрепился общий тренд, что не компании выбирают сотрудников, а люди – компании, где им комфортно работать, - говорит HR-директор бренда «Фокстрот» Елена Лагоцкая. – Топовые строчки в официальных и неофициальных рейтингах работодателей демонстрируют, что Фокстрот укрепил свои позиции как компания, которая имеет с сотрудниками общие ценности, способствует их самореализации. У нас есть возможность для сотрудника расширить свою базу знаний и набор навыков через тренинги, курсы, системы обучения, а также через программу возмещения расходов на дополнительные курсы и семинары. Именно философия win-win в кадровых вопросах дает бренду энергию успешно развиваться.

В этом году ритейлер обновил и расширил географию обновленных магазинов 30 магазинами, создав, таким образом, новые рабочие места по всей стране. Для обучения и повышения квалификации сотрудников, проведено 86 тренингов для 950 участников, в том числе 13 для 159 менеджеров всех уровней. Кроме того, для 184 человека прошли четырехнедельное обучение по деловому украинскому современному языку, результатом которого стало 25% улучшение уровня их знаний. Среднесписочная текучесть торгового персонала по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет осталась, в целом, на прежнем уровне, демонстрируя стабильность и небольшое стремление к снижению (7,8% в 2017 году к 7,4% в 2018).

«Создание успешной компании-лидера начинается с профессионального привлечения, использования и поддержки кадров, - комментирует показатели рейтингов и позицию бренда в списке ТОП работодателей руководитель Группы компаний ФОКСТРОТ, председатель наблюдательного совета Фокстрот Валерий Маковецкий. – Семья Фокстрот - это не учредители или топ-менеджеры, это около 5 000 талантливых людей, работающих «в полях», понимающих стратегию и тактику развития компании, создающих эталоны сервисов по обслуживанию покупателей в онлайн, офлайн среде и в пост-продажном сопровождении. Именно сотрудники формируют лидерство сети Фокстрот, от них зависит успех нашего бренда на рынке ритейла».

Больше о карьере в Фокстрот – на корпоративном сайте

Справка: сеть бытовой техники и электроники Фокстрот на конец 2018 года насчитывает 162 магазина в 90 областных и районных центрах Украины. Общая торговая площадь объектов составляет 153 тыс кв. м. Мультиканальный ритейлер Фокстрот является абсолютным лидером в категории магазинов бытовой техники по уровню узнаваемости бренда, посещения и покупок (81,2% по данным TNS Ukraine, MMI 2018/1. ЦА: Все 20-55 дох.ср. +). Количество участников программы лояльности «Фокс клуб» по состоянию на октябрь 2018 года достигло 8 млн ​​пользователей.

В 2012 – 2015 гг «Фокстрот” выступил инициатором создания «Паспорта профессии» и собрал ожидания по компетенциям от 11 украинских ритейлеров. В результате был создан первый в Украине “Профессиональный стандарт “Продавец-консультант непродовольственных товаров”, введенный в 2016 году в учебные программы профильных вузов Украины (приказом Министерства образования № 1211 и 1212) как свод профессиональных компетенций, описания ожиданий работодателя относительно того, как продавец должен действовать в рамках торгово-технологического процесса на рабочем месте, работать с покупателем, использовать регистратор расчетных операций, соблюдать требования охраны труда и т. д. Профстандарт содержал карточки видов трудовой деятельности, перечисление основных трудовых функций и критериев оценки необходимых умений и навыков. Документ размещен в репозитарии Федерации работодателей Украины.

Группа компаний ФОКСТРОТ развивает бренды Фокстрот. Техника для дома, «Техношара» (ритейл бытовой и электронной техники), «Секунда» (часовой ритейл), а также DEPO't Center и Fantasy Town (управление недвижимостью в ГК ФОКСТРОТ). Руководят Группой компаний ФОКСТРОТ Валерий Маковецкий и Геннадий Выходцев.