«Фокстрот» знает «Цену государства» и расскажет покупателям

18 декабря в информагентстве Интерфакс-Украина презентовали просветительский проект «Цена государства», основанный общественной организацией «Case Украина» при поддержке бренда «Фокстрот».

Организаторы рассказали, что в декабре началась активная фаза кампании: жители 15 крупных городов получат при покупке товара у крупнейших ритейлеров Украины (АТБ, Фокстрот и ОККО), а также в почтовые ящики более 3 млн листовок с сообщением о том, сколько украинцу обходятся такие государственные услуги, как образование, выплата пенсий, здравоохранение, оборона и т.д. Раздаточные рекламные материалы будут приглашать покупателей воспользоваться специальным калькулятором, который при введении суммы зарплаты посчитает количество уплаченного налога и рассчитает варианты государственных услуг на эту сумму.

- Социологический опрос, проведенный компанией GFK в мае-июне 2018, показал, что лишь 9% граждан знают, сколько налогов они платят, - сказал Дмитрий Боярчук, исполнительный директор Case-Украина, инициатор проекта "Цена государства". - Мы стараемся воспитать чувство собственности относительно общественных средств среди широкой аудитории и через наших партнеров донести информацию об этом до тех людей, кто не сидит в интернете, в фейсбуке, но является честным налогоплательщиком и наполняет госбюджет.

В Фокстроте подтвердили, что в своих магазинах будут показывать просветительский видеоролик. И уже вручают на кассе конверт с символикой кампании и ссылкой на онлайн-калькулятор, с помощью которого можно рассчитать цену государственных услуг для конкретного гражданина. В конверт вкладывают фискальный чек (как расчетный документ, подтверждающий уплату налогов) и гарантийный талон. Оба документы являются также инструментами защиты прав потребителя.

- Мы поддерживает проект, потому что хотим жить в богатой процветающей стране, - сказал председатель наблюдательного совета сети «Фокстрот» Валерий Маковецкий. - В прошлом году компании сети Фокстрот заплатили более 0,5 млрд гривен налогов, что, по подсчетам экспертов «Цены государства», хватит на обеспечение школ 21 тысячами компьютерных комплексов. В этом году, думаю, будет уплачено около миллиарда гривен налогов. Мы считаем, что это достойный вклад в развитие нашего государства и призываем всех последовать нашему примеру: платить налоги, а потом спрашивать, на что они потрачены.

О своей поддержке проекта заявили и другие партнеры. «За 25 лет своей деятельности мы стали не только локомотивом отечественной торговой отрасли, но и примером прозрачной, законопослушной компании, которая ведет свой бизнес исключительно в рамках законодательства и выплачивает миллиарды налоговых отчислений", - подчеркивает председатель совета директоров, генеральный директор корпорации "АТБ" Борис Марков.

Пресс-конференция была проведена в рамках Программы содействия общественной активности "ПЕрисоединяйтесь!", которая финансируется Агентством США по международному развитию (USAID) и осуществляется Pact в Украине.

Справка: сеть бытовой техники и электроники «Фокстрот. Техника для дома» в декабре 2018 насчитывает 162 магазина в 90 областных и районных центрах Украины, общая торговая площадь объектов составляет 153 тыс. кв. м. Фокстрот является абсолютным лидером в категории магазинов бытовой техники по уровню узнаваемости бренда, посещения и покупок (81,2% по данным TNS Ukraine, MMI 2018/1. ЦА: Все 20-55 дох.ср. +). По данным similarweb.com интернет-магазин foxtrot.ua посещают ежемесячно 5,3 млн пользователей интернета. Количество участников программы лояльности Фокс клуб состоянию на конец 2018 превысила 8 млн покупателей.

ENGAGE (при финансировании USAID) CASE Украина - одна из старейших и самых влиятельных украинских организаций, проводящих исследования государственной политики. Начиная с 1999 года, CASE Украина анализирует и дает рекомендации по решению экономических и социальных проблем. В 2013 начат проект «Цена державы», который воспитывает у избирателей чувство собственности в отношении государственных средств, выступает за их прозрачность, объясняет важность уменьшения вмешательства чиновников в экономическую жизнь.

Ежемесячно «Цена державы» получает 150 упоминаний в национальных и региональных СМИ. Средняя месячная аудитория страницы в Facebook - 100 тыс. уникальных пользователей. «Счет от государства» стал полезным инструментом для журналистов и общественных активистов для распространения информации о том, что все украинцы являются налогоплательщиками и об определении размера финансирования государства каждым гражданином.