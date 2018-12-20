Статус украинской стороны – в стороне ли мы? Всемирный легалайз

Сама история нам подсказывает по какому пути идти – в советское время Украина была одним из крупнейших производителей марихуаны в европейской части света.

Буквально на днях в Новой Зеландии разрешили использовать марихуану в медицинских целях. В след за этой новостью в Верховной Раде снова заговорили о возможном обсуждение законопроекта о легализации марихуаны весной 2019 года. Один из соавторов которого народный депутат Олег Мусий, он же экс-министр здравоохранения Украины, по-прежнему убежден, что этот вопрос является актуальным для страны и надеется, что одобренный профильным комитетом Верховной Рады еще в 2016 году законопроект №4533 уже в новом году все-таки станет законом.

У всех еще свежи в памяти новости о легализации марихуаны в Канаде. Это уже не первая страна, которая на законодательном уровне разрешила оборот и употребление каннабиса. Кто-то «за», кто-то «против». Но стоит обратить внимание на то, что в большинстве развитых стран Европы разрешено употребление марихуаны в лечебных целях. В большей половине штатов США разрешено использование конопли по медицинским показателям, а в некоторых из американских штатов и вовсе действует полный легалайз.

Вы спросите зачем это надо нам? Зачем это надо Украине? Стоит обратиться к истокам – медленный, но мировой легалайз не за горами, этого требует наше время, наше общество, наша экономика и государственность. По мнению организаторов ежегодного «Конопляного #маршасвободы» в Киеве -благодаря подконтрольному обороту и употреблению марихуаны в разы снизится наркотрафик в нашей стране, которому сейчас силовые структуры ни каким из доступных способов не в силах противостоять. Поэтому лучше включиться в этот поток и взять его под контроль. Только таким образом, по их мнению, удастся уменьшить наркотрафик, разрядить криминогенную обстановку в стране, интегрироваться в Европу, да и дыры в бюджете государства подлатать. Например, по оценкам американского эксперта и исполнительного директора компании «C21 Investments Inc»* Роберта Чейни, объем нелегального украинского рынка конопли достигает ни одной сотни миллионов долларов, а если подсчитать объем налоговых поступлений в результате легализации, то он будет измеряться десятками миллионов, что было бы очень кстати для экономики страны. По оценкам экономистов «C21 Investments Inc»* примерная прибыль от легализации марихуаны на Украине может составить около 71 миллиона долларов США.

На примере современных информационных площадок можно реально оценить важность легализации тех или иных явлений в нашем обществе. Системой Tor пользуются не только, как принято считать, преступники, педофилы и террористы, но и различные эксперты, гражданские активисты, журналисты и просто люди, которые там могут свободно и без ограничений выражать своё мнение, свои мысли. У крупнейшей площадки в DarkNet-е HYDRA, например, есть свой вполне легальный telegram-канал . Там публикуют исключительно свежие научные исследования по терапевтическому применению марихуаны и опыту её легализации в различных странах.

Получается, что информацию в нашей стране можно получить легально, а сам продукт нет.

Сама история нам подсказывает по какому пути идти – в советское время Украина была одним из крупнейших производителей марихуаны в европейской части света. До 1950х годов более 150 000 га земли предназначались для выращивания этого растения, использование которого было строго ограничено серьезно обоснованной необходимостью какого-либо производства. Именно подобные строгие, но неконтролируемые, правила породили уже тогда стремительно развивающийся теневой рынок сбыта каннабиса. Но при грамотной оценке этих обстоятельств государством и своевременной реакции на возможности, которые открывались перед нами тогда, можно было бы избежать развития незаконного оборота конопли. Но всему свое время.

Американский сенатор от «демократов» Чак Шумер, активно выступающий за повсеместную декриминализацию каннабиса, в одном из своих выступлений отметил: «Любая страна рано или поздно поймет и сможет правильно оценить все возможности узаконенного оборота марихуаны». Ну, а сейчас пора сделать выбор Украине: она стремится быть в одном ряду с развитыми странами, присоединиться к ним, быть в авангарде новых возможностей или оглядываться назад, таща за собой чемодан стереотипов, которые ни к чему хорошему до сих пор не привели.

*C21 Investments Inc. - вертикально интегрированная компания американского каннабис-рынка, занимается культивированием, обработкой и распространением продуктов из каннабиса в Соединенных Штатах. Компания владеет площадями, на которых выращивается конопля в штате Орегон.