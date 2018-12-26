Новогодние скидки в Цитрусе

До новогодних праздников осталось мало времени. Пора позаботиться о подарках для друзей и родных. От обилия предложений на рынке и множества предновогодних хлопот голова идет кругом. Чем порадовать близких? Какой подарок будет красивым, желанным и полезным? Конечно же электроника! Современный мир сложно представить без гаджетов, которые развлекают нас, помогают нам быть здоровыми, делать свою работу и даже поддерживать связь с родными, живущими в другой точке земного шара.

Купить качественные новогодние подарки и порадовать родных и друзей предлагает магазин Цитрус. До 25 декабря вы можете приобрести стильные гаджеты со скидкой до 50%. Поспешите порадовать своих близких! Почувствуйте себя самым щедрым и долгожданным Сантой.

Предложения от магазина Цитрус

В преддверии Нового Года магазин Цитрус снизил стоимость на самые желанные гаджеты. В период до 25 декабря вы можете купить:

смартфоны;

нетбуки;

планшеты;

телевизоры;

смарт-часы;

фитнес-трекеры;

игровые приставки;

интерактивные игрушки (роботы);

дроны;

электровелосипеды и гироборды;

портативные колонки;

пылесосы;

наушники и аксессуары;

технику Apple

и многое другое.

Магазин щедро делится новогодним настроением и предлагает не только огромные скидки на свои товары, но и возможность выиграть сертификат на 1000 грн. Для этого необходимо совершить любую покупку на сумму не менее 200 грн. до 10 января и ждать результатов на нашем сайте. Вы можете стать одним из 2019 счастливчиков, которые получат сертификат на покупку техники. Чем больше товаров вы покупаете, тем больше у вас шансов получить выигрыш. Никогда еще покупать подарки не было так выгодно!

Покупать в Цитрусе не только выгодно, но и удобно

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