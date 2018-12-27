Яркие краски от украинской певицы Ирины Федишин

Концерты Ирины Федишин с каждым годом пользуются все большей популярностью. И этот год не стал исключением. Певица порадует поклонников своего таланта красочным и масштабным шоу под названием “Білі троянди”, которое состоится во дворце Украина в Киеве. Над постановкой этого шоу работала очень большая команда, были задействованы самые новые технологии в организации декора сцены и постановки всего шоу, красочные декорации, яркие балетные танцевальные постановки, костюмы и конечно же живой и неповторимый звук песен в исполнении Ирины Федишин. Певица порадует своих поклонников как уже полюбившимися песнями, так и новым репертуаром, над которым очень много работала.

Ирина работает в направлении народной и поп музыки, она так превосходно подает свои песни, что не заслушаться просто невозможно. Певица сама пишет слова и музыку к песням, наверное именно поэтому они такие трогательные, лирические и душещипательные. Она ярко выделяется на фоне других исполнителей украинской эстрады. Певица Ирина Федишин стала тем лучиком украинской песни, который смог пробиться сквозь очень большой пласт русскоязычных песен в эфире и занять свое законное место в мире украинского шоубизнеса, довольно уверенно. Ее очень полюбили как в Украине, так и за ее пределами. Певица много гастролирует по Европе, а также в США. Ее очень ждут и хотят услышать, ведь она доносит в те далекие края, глоток украинского свежего воздуха, культуры, родного языка.

У Ирины очень насыщенный график концертов по различным городам, кстати, она дала самое большое количество своих концертов. Певица очень много работает над своим репертуаром, постановками, тренируясь с балетом. Она говорит, что на каждом своем выступлении, хочет по максимуму выложиться, чтобы зритель получил массу эмоций и ушел с концерта с приятными воспоминаниями.

На своем первом сольном концерте в Киеве, который проходил в Октябрьском Дворце, Ирина не ожидала увидеть настолько заполненный зал. Билеты были распроданы полностью. Певица провела очень яркое и неповторимое шоу, на сцену также вышел Александр Пономарев, чтобы поддержать молодую певицу и исполнил свои хиты. Каждый последующий концерт певицы несет новые сюрпризы и впечатления для зрителей.

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