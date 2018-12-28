Впервые олень "Боржоми" заговорил

Это произошло благодаря технологии дополненной реальности, которую ТМ "Боржоми" презентует в своем новом праздничном приложении "AR Borjomi" для записи уникальных видео-поздравлений. Благодаря ему, главный герой с упаковки продукта оживает и разговаривает со зрителем!

С развитием современных технологий традиционные текстовые и аудио-поздравления отходят на второй план. Чтобы каждый мог удивить друзей и близких, создать поистине праздничное настроение и зарядить позитивными эмоциями ТМ «Боржоми» разработала приложение для нестандартных новогодних поздравлений, которое основано на технологии дополненной реальности. «AR Borjomi» органично дополнило стартовавшую ранее новогоднюю кампанию бренда под девизом «Праздник, чтобы #боржомить».

Приложение позволяет записать интерактивную открытку, используя одну из трех праздничных фильтров-масок, а затем – поделиться видео-селфи в социальных сетях или отправить другу в любом удобном мессенджере.

«Мы идем в ногу со временем и нашими потребителями, следуя последним трендам в цифровых технологиях, в том числе развивая направление виртуальной и дополненной реальности, – говоритОксана Панкина, менеджер по маркетингу IDS Borjomi International. – Впервые в истории бренда мы «оживили» этикетку нашей продукции, чтобы каждый смог отправить не просто открытку или сообщение с поздравлением, а живое видео-пожелание, делясь реальными эмоциями, передавая интонацию, оттенки голоса для близкого человека».

Чтобы воспользоваться новым сервисом нужно всего лишь приобрести красочную баночку или бутылочку «Боржоми» из новогодней серии и скачать приложение на свой смартфон. После этого навести камеру на оленя и следовать его инструкции, чтобы создать свой уникальный виртуальный сюрприз для родных и близких.

Говорящий олень Borjomi уже доступен для iOS и Android, скачать его можно с помощью QR кода на баночке или же по ссылкам: App Store, Google Play.