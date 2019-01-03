и озвучил планы по работе с трафиком, экспериментируя с методами его привлечения с помощью affiliate-маркетинга

Фокстрот приглашает веб-мастеров к сотрудничеству

и озвучил планы по работе с трафиком, экспериментируя с методами его привлечения с помощью affiliate-маркетинга

2018 год показал, что значимым источником трафика интернет-магазина Фокстрот становятся партнерские программы СРА, в частности Admitad и Sales Doubler, а эффективность СРА-каналов положительно влияет на успех рекламных кампаний в сети.

С весны 2018 года доля CPA-трафика в Фокстрот выросла в 2 раза, логично, что ритейлер приглашает веб-мастеров для взаимовыгодной работы с нашим оффером. На регулярной основе компания участвует в марафонах, совместных промо-активностях, повышении ставок. По результатам одного из таких промо количество заказов в Фокстрот увеличилось в 2 раза, объем трафика вырос в 3 раза, а оборот (корзина заказов) – в 3,2 раза.

За короткий период в Фокстроте провели ряд улучшений:

добавили новое описание оффера, креативы и логотип;

на еженедельной основе подают активные акции в кабинет партнерской программы;

предоставляют креативы по внутренним активностям;

оперативно реагируют на отзывы и комментарии клиентов на партнерских площадках;

поработали над качеством и скоростью ежемесячной сверки по заказам;

увеличили % ставку.

- В настоящее время решена проблема так называемой «call-center-перебивки», - комментирует Татьяна Щербак, digital-менеджер сети бытовой техники и электроники «Фокстрот». - Переоформленные заказы в компании не теряются, они отслеживаются в каждом конкретном случае, и при положительном результате засчитываются в пользу вебмастера. Также идет работа над тем, чтобы в дальнейшем этот процесс был полностью автоматизирован.

Что касается перспектив развития, то, как сообщили в пресс-службе компании, на 2019 год для Web-мастеров планируется к разработке бонусная шкала вознаграждений, справедливо учитывающая все нюансы и качество привлечения покупателя. Также в Фокстроте планируется предоставлять эксклюзивные промокоды заинтересованным веб-мастерам, участвовать в различных промо, марафонах, а также увеличивать каналы трафика.

Компания Фокстрот открыта для предложений по совместным промо и настроена на активное сотрудничество со всеми веб-мастерами и CPA-сетями в целом. В компании называют следующие преимущества для партнеров:

Фокстрот - известный бренд с широким ассортиментом.

Регулярные акции, скидки, распродажи.

Функционал сайта разработан на новой, современной платформе.

Возможность Pick up (заказ на сайте - самовывоз из магазина).

Множество способов оплаты.

Сеть центров по подключению, гарантийному и послегарантийному обслуживанию и ремонту бытовой техники и электроники по всей Украине.

В Фокстроте разрешены такие виды трафика:

Cashback.

Промокодные площадки.

Реклама в социальных сетях.

Тизерные сети.

Контентные площадки.

Медийная реклама.

Справка. Розничная торговая сеть «Фокстрот» является крупнейшей по количеству магазинов и объемам продаж электроники и бытовой техники в Украине: в конце 2018 года она насчитывала 162 магазина в 90 областных и районных центрах Украины, общая торговая площадь объектов составила 153 тысячи кв. м. Омниканальный ритейлер Фокстрот является абсолютным лидером в категории магазинов бытовой техники по уровню узнаваемости бренда, посещения и покупок (81,2% по данным TNS Ukraine, MMI 2018/1. ЦА: Все 20-55 дох.ср. +). По данным similarweb.com интернет-магазин foxtrot.ua посещают ежемесячно 5,3 млн пользователей интернета. Количество участников программы лояльности «Фокс клуб» достигло 8 млн посетителей.

Группа компаний ФОКСТРОТ развивает бренды Фокстрот. Техника для дома, «Техношара» (ритейл бытовой и электронной техники) и «Секунда» (часовой ритейл), а также DEPO't Center и Fantasy Town (управление недвижимостью). Руководят Группой компаний ФОКСТРОТ Валерий Маковецкий и Геннадий Выходцев.