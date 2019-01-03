Guess — бренд, который изменил наше впечатление о джинсах

Может ли существовать мир без джинсов? Во времена, когда дизайнеры используют деним в показах haute couture, трудно представить параллельную вселенную, где все иначе. С высокой или низкой посадкой, в обтяжку или свободные, зауженные или расклешенные, джинсы плотно вошли в жизнь современных людей и, кажется, правят миром моды. Но так было не всегда.

Популярными джинсы стали только в конце 70-х – начале 80-х годов двадцатого века, когда братья Марчиано создали первые женские модели Guess, ставшие не просто одеждой рабочего предназначения, но дизайнерской вещью.

Известная во всем мире своим новаторским подходом в дизайне марка Гесс была основана в 1981 году, после переезда братьев в Америку. Оказавшись в стране больших возможностей, Марчиано быстро прониклись любовью к джинсам и открыли собственное производство одежды из денима. Коллекции бренда отличались американской современностью и европейской утонченностью, что и сегодня является ключевой характеристикой изделий лейбла.

Мужские модели Guess отличаются практичностью и качеством. И если уверенность в себе определяется во многом тем, как мы выглядим, одежда марки точно отвечает высоким стандартам, подчеркивая характер мужчины и демонстрируя его индивидуальность. Женские джинсы Guess, помимо дизайна, привлекают универсальным стилем и применением технологии push-up, способной сделать формы еще более соблазнительными. Благодаря сочетанию вечной классики и последних модных тенденций, появление новых фасонов только усиливают актуальность моделей бренда. Широкое разнообразие позволяет выбрать пару, соответствующую эстетическим и стилистическим предпочтениям, а выигрышное сочетание простоты и сексуальности, воплощенное в каждой модели, подходит как для повседневной носки, так и для зажигательных вечеринок.

Но не только модой обеспокоен бренд. Как ярый защитник экологии, Guess постоянно работает над созданием ЭКО коллекции, применяя новейшие технологии производства с минимальным использованием опасных химикатов, а также сокращением потребления воды и электроэнергии.

Можно предположить, что своей популярностью джинсы обязаны и кинематографу: Марлон Брандо, Джеймс Дин и Элвис Пресли щеголяли в дениме на сцене и в жизни. Присущий джинсам стиль и свобода, символом которой они являются, сделали их популярными, а смелые дизайнерские решения братьев Марчиано вывели на новый уровень востребованности.

Шло время, менялись модные тенденции, на фешн арене появлялись новые бренды, но мода на джинсы не сбавляет обороты ни на минуту. Guess заставил мир посмотреть на деним другими глазами, доказав, что джинсы легко найдут свое место даже в сфере высокой моды. И хотя сегодня марка Guess — империя, выпускающая одежду, обувь и аксессуары, джинсы, некогда определившие путь ее успеха, составляют основу каждой коллекции