25 марта в Национальной оперетте - Мировые Звезды Аргентинского Танго

Всем поклонникам Аргентинского танго посвящается!

К Международному дню театра при поддержке Посольства Аргентинской Республики в Украине в рамках международного тура 25 марта 2019 в 19-00 на сцене Киевского национального академического театра оперетты состоится концерт мировых звезд аргентинского танго с участием одной из самых известных пар, танцоров и преподавателей мирового класса - основателям Tango Rouge Company, постановщиками самого зрелищного танго-шоу «Noches de Buenos Aires», мировым звездам - ​​Нери пили (Neri Piliu) и Шанина Киньонес (Yanina Quinones) - Аргентина, в сопровождении итальянского танго-оркестра «Tango Spleen Orquesta ».

Молодая харизматичная пара каждым появлением на публике вызывает всеобщее восхищение своим разносторонним и совершенным танго, насыщенным то страстью, то легкой романтической нежностью. Их постановки отличаются элегантным и виртуозным исполнением, изысканными костюмами и зрелищностью.

Аккомпанировать этим блестящим танцорам будет не менее известный в мире танго итальянский оркестр «Tango Spleen» под руководством Марьяна Сперанза (Аргентина). Вас порадуют насыщенным живым звуком, музыкой и вокалом, проникающими в Ваши сердца. Вы увидите, что танго бывает разное: яркое и чувственное, нежное и сентиментальное, легкое и игривое. Блестящее мастерство танцоров и прекрасная, полная любви музыка танго никого не оставят равнодушными.

Итак… 25 марта в Национальной оперетте Украины - живой звук, живые эмоции, живое танго!!!

Кроме того, зрителей ждет еще один сюрприз - несравненный мастер Аргентинского фольклора, который на протяжении многих лет является одним из лучших на мировой сцене - Эмилио Корнехо (Emilio Cornejo) удивит Вас искусством настоящих аргентинских гаучо.

Только 25 марта 2019 в Киеве - ТАНГО высшей пробы! Мастера своего дела подарят всех гостям самые теплые и праздничные ноты аргентинского танго!!!