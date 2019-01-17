Заканчивается действие уникального спецпредложения на покупку электромобилей Tesla от Nasdaq Group Ukraine

Уважаемые клиенты и партнеры, извещаем вас, что действие уникального предложения на покупку электрокаров Тесла, которое работало в 2018 году, заканчивается.

Как Вы знаете, по условиям спецпредложения, приобрести любую из моделей Tesla можно за полцены, при условии покупки акций компании на суму от 50% стоимости автомобиля и получения его через год.

Данное предложение было разработано и запущено Tesla Inc. совместно с партнерским офисом Nasdaq Group Ukraine с целью популяризации линейки электромобилей Tesla среди украинских покупателей. Наша компания работает в Украине по уникальному франчайзинговому договору с заводом производителем Tesla Inc., по условиям которого было выделено определенное количество автомобилей. Подобных условий нет ни у одного из украинских дилеров.

После продажи последнего выделенного автомобиля, желающие купить Тесла в Украине, будут заказывать их уже по полной стоимости завода производителя.

На данный момент список автомобилей, которые можно купить по спецпредложению, представлен следующими моделями:

· Tesla Model S 75 кВт – 2 авто.

· Tesla Model X 75 кВт – 3 авто.

· Tesla Model 3 60 кВт – 5 авто.

Тем, кто хочет приобрести самый популярный электрокар, уже сейчас необходимо успеть зарегистрировать свою заявку, поскольку действие спецпредложения заканчивается и подобной возможности на территории Украины уже не будет.

Партнерский офис Nasdaq Group Ukraine предоставляет возможность приобрести только новые авто, а также те, которые находятся на гарантии Тесла Inc. Для украинских покупателей действуют уникальные условия на покупку по цене от производителя, без каких либо накруток и надбавок. То есть, цена авто как для американцев, так и украинцев одинаковая. Но если человек покупает авто в Америке, ему надо заплатить налог на продажу США, который составляет около $7500. Если же вы покупаете через Nasdaq Group Ukraine, этот налог платить не надо.

Уникальные возможности для партнеров Nasdaq Group Ukraine

Также компания расширяет возможности для партнерского развития на территории Украины.

С 18 января 2019 года начинают действовать дополнительные условия бонусного вознаграждения для партнеров компании, которые вы можете увидеть в личном кабинете. Теперь при покупке авто привлеченным клиентом, партнер получает дополнительно ко всем отчислениям и бонусам, предусмотренным партнерской программой, еще и 2,5% бонусного возмещения от его стоимости.

Компания Nasdaq Group Ukraine пошла навстречу своим партнерам и делится франчайзинговым возмещением от главного офиса Tesla Inc. Получить его может каждый из партнеров, который привел рефералов или клиентов, решивших купить любой из электромобилей Тесла.

Почему это выгодно для клиентов?

Стать партнером компании может каждый. Допустим, вы решили приобрести для себя одну из моделей Tesla. В таком случае ваша жена, или кто-то из родственников может зарегистрироваться как партнер Nasdaq Group Ukraine и привести вас как своего реферала. Когда вы покупаете автомобиль, они получают возмещение 2,5% от его стоимости, которые составляют серьезную экономию и остаются в семейном бюджете.

Это действительно очень выгодно. Если взять, к примеру, Tesla Model 3, то при стоимости $42 000, возмещение по партнерской программе составит $1050. А в случае покупки Model X – вы экономите целых $2250. Цифра действительно приличная.

Таким образом, покупая любую модель Tesla, вы получаете не только суперсовременный электрокар, но и приятный подарок!