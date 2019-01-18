Визовое агентство VisaPlus

Для посещения таких стран как США, Великобритания и Австралия украинцам необходимо иметь визу. Ключевое условие ее получения — предоставление полного пакета документации. При этом все бумаги должны строго соответствовать требованиям, предъявляемым посольствами.

Документы для визы

Несмотря на то, что у каждого из этих государств есть свой алгоритм оформления, список основных документов на визу практически одинаковый. В него входит:

- анкета;

- подтверждение уплаты консульского сбора;

- национальный паспорт;

- заграничный паспорт с не менее чем одной пустой страницей;

- фотографии заявителя.

Примечание: какое бы решение не было принято посольством, консульский сбор не подлежит возврату.

Важным фактором, который влияет на количество необходимых документов, служит цель поездки. В различных случаях дополнительно может потребоваться:

- брачное свидетельство;

- подтверждение финансовой состоятельности;

- справка с места работы или обучения;

- бронь авиабилетов и др.

Разновидности визы

В зависимости от цели посещения будет оформлен соответствующий тип разрешения. В США и Великобритании таковых насчитывается более десятка. Например, в США есть религиозная виза, а в Великобритании — свадебная. Однако самые востребованные для всех трех стран — это туристическая, частная (гостевая), деловая, образовательная и виза моряка. У каждого разрешения разный срок действия.

Цена

Стоимость (размер консульского сбора) зависит от категории визы и государства.

1. США — от 160 (туристическая, образовательная, частная) до 265 (виза невесты) долларов.

2. Великобритания — от 64 (транзитная) до 1523 (виза мужа/жены) фунтов стерлингов.

3. Австралия — от 140 (туристическая) до 3655 (виза выдающегося таланта) австралийских долларов. Сейчас она размещается в Лондоне. Поэтому к консульскому сбору следует прибавить расходы на пересылку документов.

Срок рассмотрения заявки:

- США — от 5 дней до 3 недель.

- Великобритания — от 5 дней до 6 месяцев.

- Австралия — от 1 недели.

Главные факторы, которые определяют длительность оформления — разновидность визы и сезон. К примеру, при желании получить американскую визу под новогодние праздники, ожидать решения придется максимально долго.

Вероятность получения отказа

Статистика показывает, что большая часть отказов приходится на заявителей, которые самостоятельно занимались оформлением. Это обусловлено отсутствием достаточных знаний процедуры оформления, начиная от подготовки документов и заканчивая предварительной записью на собеседование. Даже незначительная ошибка, допущенная в какой-то из бумаг, может привести к отказу.

Важно запомнить! Отказ уменьшает шансы на положительное решение при повторной попытке. Кроме того, вновь будет взиматься консульский сбор.

Поэтому лучше не рисковать, а сразу обращаться в специализированную организацию.

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