В Киеве презентовали фильм «Сокровища нации»

16-го января в Доме митрополита заповедника «София Киевская» прошла презентация историко-документального фильма Акима Галимова «Сокровища нации».

Премьера проекта на «1+1» состоится уже в эту субботу, 19 января, в 20:15. Фильм приурочен к 100-летию со Дня Объединения ― политико-правового объединения УНР и ЗУНР в единое соборное государство.

На мероприятии присутствовали создатели проекта, 15 представителей дипломатических миссий в Украине, министры, депутаты, ведущие, блогеры, писатели, и СМИ. В частности министр культуры Евгений Нищук, министр инфраструктуры Владимир Емельян, министр образования и науки Лилия Гриневич, заместитель министра молодежи и спорта Александр Ярема, писатель Андрей Кокотюха, ведущий «Завтрака с 1+1» Егор Гордеев, ведущий проекта «Право на власть " на «1+1» Сергей Иванов. Особым гостем стал граф Грегор Разумовский, потомок украинского гетмана Кирилла Разумовского. Он специально прилетел из Вены, чтобы посетить презентацию.

Специально для мероприятия была создана выставка уникальных экспонатов, которые помогают понять культуру и образ жизни украинских казаков XVII века, а также ценных и веских для Украины сокровищ из Национального исторического музея. Гости мероприятия первыми смогли посмотреть фильм «Сокровища нации», увидели, какими на самом деле были казаки и узнали подробности работы над проектом.

«Я ― крымский татарин, впервые приехал в Киев в 2002-м году. Тогда мне казалось, что я попал в совершенно другой страны, которая не имеет никакого отношения к Крыму. Ведь учился в обычной симферопольской школе, где нас учили, что история Крыма – это, прежде всего, история России. Более 25-ти лет на такие нюансы никто не обращал внимание. И только когда началась военная агрессия на востоке страны и в Крыму, мы начали понимать, что история страны – не абстрактная вещь. История – это настоящие квадратные метры нашей страны, но прежде всего, - это люди, которые живут на территориях и опираясь на ряд исторических мифов принимают решения относительно нашего будущего, ― рассказал автор и продюсер проекта Аким Галимов. ― «1+1 медиа» является коммерческим учреждением, и фильм «Сокровища нации» – специфический продукт для нас. Но для телеканала «1+1» очень важной является просветительская составляющая проектов, которые мы создаем».

Ища историческую правду, команда проекта преодолела свыше двадцати пяти тысяч километров. В проекте принял участие всемирно известный историк из США Шон МакМикин. Во время съемок эпизода на воздушном шаре съемочная едва не разбилась. Из-за сильного ветра, который внезапно поднялся, корзина шара начала падать в пропасть с пятидесятиметровой высоты.

В течение презентации были развенчаны основные мифы об украинских казаках. На самом деле они не ходили в шароварах, а узких штанах – кальсонах. Чтобы продемонстрировать, каким был настоящий одежда казаков, Аким Галимов пригласил на сцену историков-реконструкторов, одетых в то самое платье, которое было популярным в XVII веке. Также казаки любили наслаждаться изысканными блюдами, в частности икрой, устрицами, добавляли к блюдам лучшие пряности и готовили элитный медовый напиток. Одним из элементов экспозиции стал стол с современной интерпретацией казацких блюд. История о том, как казаки писали ругательного письма турецкому султану, тоже оказалась мифом. На самом деле Богдан Хмельницкий имел с османским правителем дружеские отношения. Об этом удалось узнать из письма, которого Мехмед IV прислал украинскому гетману. Во время создания фильма «Сокровища нации» его впервые перевели на украинский язык. Для этого было использовано более пять специальных словарей. Детали документального расследования, которое разрушит распространенные мифы о казаках, смотрите 19 января в 20:15 на «1+1».

Исторически-документальный фильм создавали при поддержке МИП. Первый заместитель Министра информационной политики Эмине Джапарова подчеркнула, что такие качественные медийные проекты, как «Сокровища нации», являются очень важными для информационного пространства именно сейчас.

«Этот фильм разоблачает исторический шароварный фальсификат царской и советской эпохи про Украину, украинское общество ощутило сейчас, после оккупации Крыма и войны на Донбассе. К счастью, сегодня мы возвращаем себе свою историю», ― отметила она.

Исторические документы и доказательства незаконного вывоза украинских сокровищ за пределы страны, полученные в ходе расследований, создатели фильма передали Министру культуры Евгению Нищуку, чтобы делать шаги к установлению справедливости на государственном уровне.

«Возвращение ценностей древней украинской земли ― большая святое дело. Мне было интересно не просто дискутировать с господином Грегором и творческой группой, но и находить удивительные совпадения по тем персоналиям и предметам, которые составляют необычайный символизм для государственности Украины», ― сказал министр культуры Евгений Нищук.

Одним из главных героев фильма является Грегор Разумовский. По словам продюсера проекта, семейная легенда графа является ключом ко многим тайнам в истории Украины. Потомок украинского гетмана Кирилла Разумовского специально прилетел из Вены, чтобы посетить презентацию фильма.

«Я получил невероятное удовольствие от работы с Акимом. Уникальность Украины в том, что ей удалось сохранить свои ценности, несмотря на то огромное давление, которое оказывалось на нее в течение веков. Фильм «Сокровища нации» – один из шагов к возвращению подлинной истории Украины», ― выступил со своим словом Грегор Разумовский.

Над созданием фильма работала команда «1+1 Продакшн». Режисер проекта - Дарья Сарычева, оператор Сергей Донских, оператор-постановщик и режиссер монтажа Сергей Язвецькй, шеф-редактор Руслан Шарипов.

Премьера фильма ― 19 января в 20:15 на «1+1».