Волонтерское движение в Группе Фокстрот: результаты благотворительности за 2018 год

К концу 2018 года сотрудники Группы компаний Фокстрот подвели итоги волонтерского движения. В ГКФ это актуальная тема, поскольку с 2014 года тут работает волонтерское движение «Хочу помочь» («Хочу допомогти»), в котором приняло участие более 1000 сотрудников предприятий брендов ГКФ.

За 4 года существования этого движения волонтеры помогли большому количеству бойцов АТО, их семьям и коллегам, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации.

В 2018 году активисты «Хочу помочь» оказали помощь бойцам и закупили необходимые материалы и технику на сумму 106 338 грн. Волонтеры реагировали на запросы о помощи, получали обратную связь от подшефных, систематически раз в месяц представляли отчет за расходы и результаты работы в корпоративном новостном издании ГКФ, увеличив группу подшефных на несколько человек. С 2016 года и до сегодняшнего дня постоянным подшефным волонтерского движения ГКФ является ветеран АТО Александр Горбенко, который борется с онкозаболеванием и которого волонтеры проведывают в онкоцентре и помогают медицинскими препаратами.

Под опекой волонтеров-фокстротовцев, на данный момент также находятся:

Юрий Воловик, танкист, прикованный к постели, который получил ранение позвоночника во время боя;

Александр Попруженко – офицер, который спас жизни 15 солдатам-новобранцам тем, что не дал разорваться гранате в окопе, вследствие чего сам получил ранения и полностью ослеп.

Также, волонтеры поддерживали «киборга» Андрея Мельника, участника обороны Донецкого аэропорта. Он сначала получил травму позвоночника, через год ему ампутировали одну ногу, а в марте 2018 – вторую.

В 2018 году волонтеры ГКФ помогли с приобретением лекарства еще двоим раненым бойцам Вооруженных Сил Украины – Николаю Иванову и Евгению Матюшинцу. К сожалению, Евгений не смог победить болезнь и в августе 2018 года умер.

Кроме поддержки раненых, сотрудники ГКФ помогают нескольким подшефным бойцам, обеспечивая их техникой, медицинскими и строительными материалами. В июне 2018 они провели акцию по обеспечению экипажей ASAP медикаментами и необходимыми материалами на 17000 грн. Миссией компании «АСАП Украина» является предоставление комплекса логистических услуг высокого качества на базе инновационных технологий и современных решений. За счет волонтеров было изготовлено и передано на передовую 6 костюмов для десантников, закуплены препараты для борьбы с клещами и комарами в полевых условиях. Также волонтеры оказывали поддержку участнице АТО Юлии Матвиенко, героине документального фильма «Невидимый батальон».

Кроме того, волонтеры сотрудничали с киевским движением «Оболонські берегині»: приобрели основы для изготовления маскировочных сетей и костюмов для украинских бойцов.

В конце 2018 года в ГКФ приняли решение отметить самых активных сотрудников в Международный День волонтера. 60 коллегам-активистам выразил благодарность генеральный директор ГКФ Геннадий Выходцев, который и сам является волонтером движения «Хочу помочь».

- Благодарность и уважение всем участникам нашего волонтерского движения, пусть каждый благородный поступок побуждает к дальнейшим действиям, а люди пусть воздают добром, - сказал Геннадий Выходцев. - Биография нашей корпоративной семьи «Фокстрот» пополнилась добрыми поступками активистов, их благотворительностью и любовью к людям и нашей стране. Желаю коллегам-волонтерам здоровья, процветания, благополучия, семейного уюта и любви.

Кроме этого, к итогам 2018 года волонтеры отнесли еще один весомый результат работы: через управление персоналом было принято 13 обращений работников о помощи им или их родным. По этим обращениям в 2018 году было собрано более 200 000 гривен, которыми сотрудники предприятия под брендами ГКФ поддержали своих коллег в непростых жизненных обстоятельствах.

Справка: на предприятиях бренда Фокстрот работает около 5 тысяч сотрудников. В 2018 году Фокстрот занял первую отраслевую строку в официальном рейтинге 200 крупнейших работодателей Украины, составленного ГФС Украиныrating.zone

Руководят Группой компаний ФОКСТРОТ Валерий Маковецкий и Геннадий Виходцев.