К всеукраинской «Эстафете добра» присоединились 5160 волонтеров из 9 украинских и международных компаний

В 2017 году 1+1 media начала социальный челендж – «Эстафета добра». Уже скоро эстафета начала шагать Украиной. На протяжении 2018 года к ней присоединились корпоративные волонтёры с компаний: Syngenta в Украине, ГП «НАЕК «Энергоатом», ОККО, EY в Украине, Астарта-Киев, SoftServe, ПАО “Фармак” и Ашан.

В 2017 году компания 1+1 media начала социальный челендж «Эстафета добра». На протяжении года за 246 часов корпоративного волонтёрства реализовано 18 мероприятий для тех, кто нуждался в помощи. Первыми в проекте приняли участие топ-менеджери и передали её одному из департаментов. Каждое подразделение выбирали определенное доброе дело, на протяжении двух недель её реализовывали и передавали эстафетную палочку другой команде коллег. Это создало определённый азарт, ведь никто не знал, кто станет следующим в этой цепочке. За год «Эстафета добра» посетила Киевскую детскую инфекционную больницу, Киевский пансионат ветеранов труда, Главный военный клинический госпиталь Киева, специализированный дом ребенка Киевской области, приют для бездомных животных благотворительного фонда «Сириус», центр социальной опеки «Отчий Дом», Киевский областной социальный центр «Мать и ребенок вместе», Киевский военный лицей им. И. Богуна, Городской центр крови в г. Киев и приют реабилитации для медведей White Rock. Также волонтёри провели образовательный и культурные мероприятия для молодёжи с инвалидностью.

«Это был своеобразный «социальный тимбилдинг» каждого подразделения. Сотрудники взаимодействовали друг с другом в необычных ролях и вместе разделяли радость реализованного доброго дела. Это еще больше сплочает команду, оставляя приятные эмоции и воспоминания. Таким образом проект оказал положительное влияние не только на общество, но и на волонтеров компании», - говорит HR-директор 1+1 media Лариса Брувер.

В 2018 году к «Эстафете добра» присоединились социально-ответственные компании. Первой продолжила цепочку доброты международная компания Syngenta в Украине. 92 сотрудника приняли участие в 9 различных инициативах. Первыми присоединились топ-менеджеры, которые совместно с партнером, арт-галереей Garna Gallery, расписали стены столовой отделения токсикологии Национальной детской больницы «ОХМАТДЕТ». Затем сотрудники посетили жителей дома престарелых «Победа», на территории которого высадили деревья и цветы, установили новые лавочки. Группа коллег-волонтеров из другого отдела провела день в приюте для бездомных животных благотворительного фонда «Сириус», помогая присматривать за животными. Неравнодушные к окружающей среде поехали в дендропарк «Диканька», где высадили более 50 различных деревьев. Сотрудники из Белой Церкви, Корсунь-Шевченковского, Полтавы и Днепра организовали ряд мероприятий для детей из детских домов, социальных центров и помогли им отремонтировать здания и навести порядок на территории.

Далее эстафетная палочка перешла к государственному предприятию «НАЭК «Энергоатом». Корпоративные волонтеры вместе с родителями и персоналом Центра раннего развития для детей с синдромом Дауна провели генеральную уборку помещения и окружающей территории Центра. К такой совместной трудотерапии были также привлечены «солнечные» дети, которые с восторгом помогали взрослым мыть шарики с «сухого» бассейна, где они постоянно играют. Кроме того, сотрудники компании подарили детям наборы для творчества, а Центру - моющий пылесос.

Эстафетную палочку приняла сеть АЗК ОККО. Работники посвятили социальным инициативам 248 волонтерских часов. Они убрали территорию дома престарелых в Киевской области, который был после ремонта и закупили необходимые товары для их пользования. Также провели ремонтные работы в центре социальной поддержки «Хорошо дома» в городе Днепр и привезли необходимые вещи, чтобы подготовить детей Центра к 1 сентября. Третьим добрым делом стало посещение детского дома в городе Тульчин, где волонтеры закупили и установили детские качели. В Харькове для областного дома ребенка № 3 волонтеры закупили и установили 18 детских кроваток.

Продолжая корпоративную цепочку доброты, 67 работников международной аудиторско-консалтинговой компании EY в Украине приняли участие в пяти социальных инициативах. Сотрудники разных отделов предложили получателей помощи и выступили лидерами инициатив, ответственными за реализацию и привлечение волонтеров. Они посетили детский дом в пгт Ворзель, в котором живут дети с инвалидностью, - установили батут и подарили заведению развивающие игры. Следующим мероприятием стал визит к одиноким пожилым людям поселка Кожанка, которым волонтеры компании привезли тонометры, научили ими пользоваться и помогли по хозяйству. Вскоре посетили приют для животных «Артемон», где убрали и отремонтировали вольеры, а также покормили и подстригли собак. Перед поездкой волонтеры организовали в офисе лотерею и собрали 5350 гривен на корм для животных. Продолжил эстафету благотворительный аукцион в офисе EY из 30 лотов сотрудников. Собранные 26380 гривен передали фонду «Мама SOS», который занимается матерями и семьями, которые попали в затруднительное положение. В завершении, волонтеры провели спортивные эстафеты и закупили спортивное оборудование для воспитанников подопечной Ушомирская школы-интерната.

В свою очередь вызов от компании EY получил агрохолдинг Астарта-Киев. К «Эстафете добра» присоединились 2000 волонтеров из 9 регионов Украины: Полтавская, Харьковская, Винницкая, Хмельницкая, Житомирская, Тернопольская, Черкасская, Черниговская областей и г. Киев. Представители компании и региональных сообществ организовали мероприятия по обустройству общественных мест, провели ремонтные работы, помогли образовательным учреждениям, стали донорами крови, высадили деревья и инициировали другие активности. В рамках 27 волонтерских проектов помощь получили 1479 детей, 863 человека пожилого возраста, а также 7 семей участников АТО.

Еще одной компанией, которая присоединилась к всеукраинской «Эстафете добра», стала SoftServe. Сотрудники во Львове, Киеве, Днепре, Харькове, Ивано-Франковске, Ровно, Черновцах и Софии (Болгария) организовали ряд благотворительных мероприятий и фандрейзинговых кампаний в поддержку проектов корпоративного Благотворительного Фонда «Открытые глаза», а именно: открытие пространства для развития детей с аутизмом в городе Ивано-Франковск и открытие Комнат позитива в детских больницах городов Ивано-Франковск, Харьков, Днепр и Ровно. В рамках социального проекта «Домашняя опека» благотворительной организации "Каритас Украины" волонтеры во Львове посетили 50 одиноких пенсионеров и людей с инвалидностью, а также 150 малообеспеченных пожилых людей при монастыре, обеспечив их продуктовыми наборами, средствами гигиены и вещами первой необходимости. На этом добрые дела команды SoftServe не закончились. 33 сотрудника посетили медвежий приют «Домажир» во Львове, помогая с обустройством территории для 11 медведей. Продолжая мероприятия по помощи животным сотрудники компании организовали благотворительные книжные ярмарки и продажу тематических наклеек, а полученные средства перечислили приютам «Верность» (г. Днепр), «Котоматы» (г. Киев) и «Центр обращения с животными» (г. Харьков).

Следующей эстафетную палочку получила фармацевтическая компания «Фармак». Группа волонтеров посетила приют для животных «Сириус», помогла в уборке территории, освободила площадь для построения новых вольеров, утеплила места для ночлега собак сеном перед зимними морозами, обеспечила всех пушистых жителей водой, а также собрала 200 кг гуманитарной помощи: лекарственные средства, утеплительные материалы, корма и хозяйственные товары.

Международная компания Ашан присоединилась к социальной эстафете с волонтёрами сразу 9 городов Украины: Киев, Кривой Рог, Днепр, Запорожье, Харьков, Черновцы, Львов, Одесса, Житомир. В конце ноября сотрудники собрали желания детей с подшефных детских домов и благотворительных организаций-партнеров, и уже от 1 декабря в каждом из 26 магазинов Ашан стояла елка, украшенная игрушками-мечтами. В течение месяца каждый клиент мог присоединиться к акции, приобрести ребенку подарок, указанный на игрушке, и оставить его работникам, или же передать лично во время совместного визита с командой волонтеров. Удалось осуществить желания 747 детей из 15 детских домов и 6 благотворительных организаций.

«Мы вдохновлены тем, что инициативу 1+1 медиа уже поддержали 8 социально-ответственных компаний и добрых дел в Украине стало еще больше. Проект корпоративного волонтерства объединил 5160 сотрудников, распространившись на 13 областей Украины, чтобы помочь тем, кто в этом очень нуждался. Это яркий пример того, как добрые дела способны объединять украинские и международные, государственные и частные компании из разных сфер деятельности», - говорит руководитель группы по корпоративной социальной ответственности 1 + 1 media Марина Гриценко.

Сегодня «Эстафета добра» остановилась в сети строительных супермаркетов Леруа Марлен Украина. Именно они начинают 2019 год с добрых дел. Кто станет следующим в цепочке доброты - узнаем совсем скоро.