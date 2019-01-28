В Запорожье на улице сожгли гору лекарств

20 января в Запорожье группа людей силой проникли в две соседствующих аптеки, вынесли оттуда несколько ящиков с лекарствами и подожгли. Они назвались активистами, занимающимися борьбой с наркоманией, и сообщили, что уничтожают наркосодержащие препараты, т.к. данные аптеки якобы продавали их без рецепта. Название препаратов не уточняется, но, судя по информации от телеграм-канала @TGHydra, речь идёт о таблетках с кодеином — обезболивающим и подавляющим кашель веществом.

Через время на место прибыли пожарные, потушившие почти догоревшие лекарства, и не менее 20 полицейских, вставших на защиту пострадавших аптек и двух соседних. Никто задержан не был. Происшествие было подробно заснято на видео самими активистами, выложившими его на своём Youtube-канале.

Позднее на место прибыла оперативно-следственная группа, а в Нацполиции пообещали в скором времени дать официальный комментарий, и сообщили, что ведётся расследование.