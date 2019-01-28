Невиданные ранее камелии зацвели в центре Парижа

В этом году CHANEL дарит поклонникам красоты свободу творить!

В новой коллекции 1 CAMÉLIA. 5ALLURES дом моды Chanel представил 50 неповторимых ювелирных изделий, 23 из которых могут трансформироваться.

Браслеты, колье, кольца, буквально оживают в руках владельца. Теперь им как никогда под силу превратить свою обладательницу в творца своей собственной жизни. И вот мы уже возле бутика, чтобы посетить презентацию CHANEL JOAILLERIE в рамках недели моды от кутюр в Париже, оценить этот дар и поделиться с вами.

Place Vendôme, она же «Площадь королей» — место, которое притягивает известных людей и легендарных личностей, спустя столетия по-прежнему отличается роскошью и изысканностью.

Помимо исторической ценности, которую представляет Вандомская площадь для человечества, её фасады украшают витрины лучших часовых и ювелирных брендов. Мы с Вами отправляемся в святая святых, туда где царит запредельная концентрация искусства - в ювелирное ателье на верхнем этаже бутика CHANEL.

Известно, что судьбы Вандомской площади и Шанель тесно связаны. Коко Шанель жила в отеле «Ritz» и даже флакон знаменитых Chanel №5 смоделирован в форме восьмиугольника – таким его создал La Place Vendôme архитектор Ардуэн Мансар, с целью избавиться от темных углов.

Актриса Светлана Гордиенко посетила презентацию высокого ювелирного искусства новой коллекции CHANEL и поделилась впечатлениями:

«Коко Шанель любила символизм и твёрдо следовала знакам судьбы. Цифры, образы, легенды, которым она придавала значение, словно луч, вели ее сквозь любые проявления тьмы. В моей жизни, работе, творчестве есть много таких уникальных спутников, поэтому я с особым трепетом отношусь к фигуре Габриэль Шанель в искусстве. Здесь в доме, где чтят традиции и рискуют пробовать новое, я вдохновляюсь! Особенно сейчас, когда театральное искусство становится местом встречи актерского мастерства, новейших технологий и умного требовательного зрителя. Chanel Joaillerie задают высочайшую планку ювелирного искусства. Это must-visit, must-see, must-experience! Или как говорят французы sine qua non!».

Каждое изделие - это история. Вот колье Contraste Blanc, где строгие бриллианты в стиле арт-деко обнимают кисейные ручьи жемчуга, подобно инь и янь, мужская рука и женская кисть. Они и рождают венец - цветок жизни. Сияющую камелию.

Браслет из рубинов и бриллиантовой камелии Rouge Incandescente как поцелуй богов Олимпа. Роскошное напоминание о гневе Афродиты, что превратил юных красавиц в прекрасные зимние цветы. Символ веры в то, что все должно рождаться из любви и для любви.

Но сила символов в том, что мы сами можем придать им значение, оттенок, окинуть свежим взглядом и дать новую жизнь».

Украшения Chanel всегда отличались смелостью, рельефностью, театральностью – это вступало в контраст с простотой одежды, которую создавала Габриэль Шанель и придавало особый стиль и шик образу.

Напомним, что Chanel выпускают две новых коллекции ювелирных украшений в год специально для Парижских недель моды от-кутюр.

PR-специалист - Валерия Башинская

Фото - Alexandre Gaudin

Коллаж - Марина Рудевич