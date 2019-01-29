Е-карты Фокстрота стимулируют е-продажи

Электронные подарочные сертификаты Фокстрот увеличили рост продажи этого сервиса до 30%.

Фокстрот с осени 2018 года выпускает в продажу электронные (цифровые) подарочные сертификаты номиналом 100, 200, 500, 1000 грн. наряду с пластиковыми, что позволяет клиентам омниканального продавца быть мобильнее в приобретении подарка на запланированную сумму.

- Внедрение в октябре 2018 года электронной разновидности сертификатов дало рост их продаж на 25-30% - комментирует руководитель службы CRM сети Фокстрот Евгений Кречетович. - Самыми востребованными являются номиналы 200 и 500 грн. Их покупают фирмы и предприятия для призовых фондов или стимулирования сотрудников, а в личных целях берут на подарок. Для корпоративных клиентов работает простой механизм покупок по е-мейл. Мы постоянно изучаем спрос, и если увидим значительный рост потребности в крупных номиналах, расширим линейку.

Для компании продажи электронных сертификатов - это канал привлечения новых покупателей и расширения клиентской базы за счет аудитории, которая ценит время и преимущества покупок онлайн. Цифровые сертификаты можно приобрести на сайте Фокстрот, в мобильной и в веб-версии Приват24 в разделе «Все услуги» - «Торговый центр» - «Подарочные карты». Партнерство ритейлера и ПриватБанка по продаже подарочных сертификатов стартовало осенью 2018 года в приложении Приват24.

Чем отличаются традиционные пластиковые карточки от электронных? Цифровые подарочные сертификаты – это набор цифр, которые клиенту доставляются в Viber/Telegram/SMS/Email, их нужно назвать на кассе в магазине Фокстрот для осуществления покупки.

Евгений Кречетович сообщил также, что привычные пластиковые сертификаты продолжают действовать без ограничений во всех розничных магазинах Фокстрот в более чем 160 магазинах по всей территории Украины.

Подарочные сертификаты, являясь идеальным инструментом шоппинга, существенно расширяют горизонты возможностей как покупателей, так и продавцов. Несомненные преимущества электронных сертификатов Фокстрот - экономия времени и усилий, эффективное планирование бюджета, стопроцентное попадание в ожидания клиента относительно подарка, возможность сделать презент человеку, даже если он находится в другом городе, надежность и гарантия качества. Получатель сертификата самостоятельно сделает выбор и купит желаемую вещь, не забыв о своем дарителе.

Новация дает также преимущества и продавцам товаров и услуг.

- Фокстрот в текущем году намерен увеличить долю онлайн продаж почти вдвое, и такие онлайн инструменты лояльности будут востребованы в работе команды омниканального ритейлера, - комментирует председатель наблюдательного совета сети Фокстрот Валерий Маковецкий.

Справка: сеть бытовой техники и электроники Фокстрот в начале 2019 года насчитывала 162 магазина в 90 областных и районных центрах Украины. Общая торговая площадь объектов составила 153 тысячи кв. м. Количество участников программы лояльности «Фокс клуб» по состоянию на начало 2019 года составляет 8, 2 млн пользователей.

Омниканальный ритейлер Фокстрот развивает онлайн-площадку https://www.foxtrot.com.ua, которую, по данным similarweb.com посещают ежемесячно более 5 млн пользователей интернета.

Группа компаний ФОКСТРОТ развивает бренды Фокстрот. Техника для дома, «Техношара» (ритейл бытовой и электронной техники), «Секунда» (часовой ритейл), а также DEPO't Center и Fantasy Town (управление недвижимостью в ГК ФОКСТРОТ). Руководят Группой компаний ФОКСТРОТ Валерий Маковецкий и Геннадий Выходцев.