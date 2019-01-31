На телеканале ПЛЮСПЛЮС стартует февраль мировых премьер

Украинский детский телеканал ПЛЮСПЛЮС подготовил месяц мировых премьер для своих зрителей. В течение февраля телеканал представит новые серии сразу четырех любимых мультфильмов детей - «Губка Боб Квадратные Штаны», «Бейблейд», «Элвин и Бурундуки», «Герои в масках», а также абсолютную премьеру для украинского эфира - «Закон Майло Мерфи».

«Уверена, что новые серии любимых зарубежных мультфильмов и новые премьерные продукты на телеканале ПЛЮСПЛЮС непременно принесут радость нашим зрителям. Горжусь, что благодаря работе команды канала еще больше лучшей мировой анимации станет доступной украинскому зрителю», - отметила Иванна Найда, генеральный продюсер нишевых каналов 1+1 media.

2 февраля в эфире стартуют новые серии американо-французского мультсериала «Элвин и Бурундуки». На этот раз любимые бурундуки Теодор, Чиппет, Саймон и Элвин попадут в невероятно захватывающие приключения и авантюры.

Новый сезон японского мультфильма «Бейблейд. Взрыв Турбо» можно будет увидеть на Плюсплюс уже 16 февраля. История станет продолжением мультсагы о группе блейдеров, следующих за своей мечтой в незабываемом путешествии к вершине.

Кроме того, 18 февраля стартует показ новых премьерных серий культового американского мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны», которые погрузят зрителей в удивительные приключения главных героев в подводном городке Бикини Боттом.

Обычные дети днем и супергерои, что на страже мира и покоя ночью - это «Герои в масках». 2 сезон англо-французского мультсериала с новыми очень сложными задачами для Кетбоя, Геко и Совки стартует с 20 февраля.

Завершает февраль абсолютная премьера диснеевского мультсериала «Закон Майло Мерфи», который станет новинкой для украинского зрителя. По сюжету, главный герой Майло вместе с друзьями и собакой Диоджи постоянно сталкиваются с неудачами, но он находит из них выход благодаря большому оптимизму и пониманию закона «если может произойти что-то плохое, то оно обязательно произойдет». И это неудивительно, ведь Майло потомок автора закона - Эдварда Мерфи. Мультсериал стартует в эфире уже с 23 февраля.