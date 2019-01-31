4 миллиона украинцев готовы предъявить счет государству

Именно столько участников насчитали организаторы просветительской кампании «Ціна держави» с начала ее работы в Украине. В этом году посещаемость сайта проекта cost.ua выросла на 300%, в том числе, благодаря партнерству с Фокстрот

Близится к завершению активная фаза кампании «Ціна держави» при поддержке руководителей Группы компаний Фокстрот Валерия Маковецкого и Геннадия Выходцева. В конце января 2019 года организаторы - Центр социально-экономических исследований CASE Украина и партнеры подвели промежуточные итоги популяризации среди украинцев калькулятора налогов. Количество людей, которые воспользовались калькулятором cost.ua c октября месяца выросло в 4 раза, с 50 до 200 тыс, что свидетельствует о живом и возрастающем интересе к проблематике уплаты налогов и контроля за их расходованием. Активности в СМИ, Internet-media, в социальных сетях, в магазинах сети Фокстрот, АТБ, на заправках ОККО, коммуникации во время акций на улицах городов увеличили общее число участников кампании до 4 млн, которые, по мнению организаторов, не остались равнодушными к призыву разобраться, как они своими налогами наполняют государственный и местный бюджеты, какова их роль в построении государства.

- Не существует государственных денег - на 73% бюджет Украины наполняют мелкими вкладами простые украинцы, половину своих доходов мы отдаем государству, - комментирует директор по развитию CASE Украина Евгений Шульга. - Бесплатных государственных услуг не существует – за все мы уже заплатили своими налогами. В среднем работающий украинец в этом году отдаст государству 63 тыс грн. За «бесплатное» образование украинец платит 6811 грн. За «бесплатную» медицину - 3679 грн. Почти половина налогов идет на содержание пенсионеров - 27 647 грн. Да и субсидии также оплачиваются из денег налогоплательщиков.

Фокстрот присоединился к кампании «Ціна держави» как один из крупнейших работодателей и ритейлеров Украины по продажам электроники и бытовой техники (вошел в официальный рейтинг 200 крупнейших работодателей Украины 2018 года, составленного ГФС Украины rating.zone)

- В 2017 году компании сети Фокстрот заплатили более 500 млн гривен налогов, в этом году, я думаю, мы заплатим около миллиарда, - говорит руководитель Группы компаний ФОКСТРОТ, председатель наблюдательного совета сети Фокстрот Валерий Маковецкий. – Общественная жизнь для нас важна, так как мы работаем в этом обществе, соблюдаем законодательство, сохраняем и создаем рабочие места, честно платим налоги, за счет которых все должны иметь качественные государственные услуги: достойную инфраструктуру, медицину, образование, надежную оборону, будущее для молодежи и детей. Только ежегодными отчислениями в бюджет, уплаченными Фокстрот можно обеспечить школы 21 тысячей компьютеров или построить 2 тысячи детских площадок. Мы считаем, что это достойный вклад в развитие нашего государства и призываем все бизнесы именно так относится к налогам и контролировать, на что они тратятся.

Популяризируя идею контроля налогов, в розничной сети Фокстрот покупатель теперь получает фискальный чек за товар в специальном конверте «Ціна держави». На конверте указана сумма налогов покупателей со средней зарплатой и то, каким образом распределяются эти деньги для государственных нужд: сколько идет на пенсии, социальное обеспечение, поддержку экономики, содержание чиновничьего аппарата, экологию, медицину, спорт и т.д.

Один из покупателей Фокстрот на своей странице в ФБ написал: «В магазині дали чек от в такому конвертику. Гарна ідея. Чим більше людей усвідомить себе платниками податків, тим кращі політики будуть! От пошвидше би))»

Как отметили в пресс-службе Фокстрота, предприятие работает в полном соответствии с законодательными нормами, исключительно с применением кассовых терминалов, зарегистрированных в налоговых органах, и выдает фискальные чеки, дающие правовые гарантии для потребителей, а также подтверждающие отчисления налоговых платежей государству.

Справка. Проект «Ціна держави» с 2013 года проводится при поддержке ENGAGE (при финансировании USAID) CASE Украина - одной из старейших и самых влиятельных украинских организаций, проводящих исследования государственной политики. Проект прививает у избирателей чувство собственности в отношении государственных средств, выступает за их прозрачность, объясняет важность уменьшения вмешательства чиновников в экономическую жизнь. Проект стал полезным инструментом для журналистов и общественных активистов для распространения информации о том, что все украинцы являются налогоплательщиками и об определении размера финансирования государства каждым гражданином.

Сеть бытовой техники и электроники «Фокстрот. Техника для дома» в январе 2019 насчитывает 162 магазина в 90 областных и районных центрах Украины, общая торговая площадь объектов составляет 153 тыс. кв. м. По данным similarweb.com интернет-магазин foxtrot.ua посещают ежемесячно около 6 млн пользователей интернета. Количество участников программы лояльности Фокс клуб по состоянию на начало 2019 года превысило 8,2 млн пользователей.