Что читают украинцы: #книголав подвел итоги продаж 2018 года

Издательство #книголав поделось результатам продаж книг, вышедших в 2018 году. Бестселлером среди украинцев стала новинка врача Натальи Самойленко «Їж, пий, худни». Первый тираж издания был продан за две недели. Не меньшей популярностью пользовались детские и подростковые книги.

По данным крупнейшего интернет-магазина Yakaboo, издательство #книголав заняло 4 место среди украинских издательств по объемам продаж. Книга Натальи Самойленко «Їж, пий, худни» на Yakaboo была распродана тиражом более 3000 экземпляров. А книги языковеда Александра Авраменка в 2018 году стали хитом продаж за всю историю существования интернет-магазина – только через Yakaboo читатели приобрели более 6000 экземпляров.

Согласно итогам продаж, украинский потребитель больше всего отдавал предпочтение жанру нон-фикшн. Далее безусловным лидером стала детская литература. Все больше украинских семей пытаются пополнить свою библиотеку нон-фикшном для детей. В список фаворитов попали книги из серии «Маленькі дослідники»: «Моє дивовижне тіло», «Динозаври», «Космічний світ» и другие.

Также самыми продаваемыми книгами в 2018 году стали справочники для изучения украинского языка от Александра Авраменка: «Українська мова. Правопис у таблицях, тестові завдання» и «100 експрес-уроків української мови».

К самым популярным попал иллюстрированный эдьютеймент-справочник «Книга-мандрівка. Україна». Именно эта книга в ноябре 2018-го получила новый, необычный для литературного пространства проект – многосерийный мультфильм об известных украинских личностях, упомянутых на страницах книги. Кроме этого, «Книга-мандрівка» заняла 2 место в конкурсе «Лучший книжный дизайн – 2018» от Международного фестиваля «Книжный Арсенал» и была представлена ​​на Национальном стенде Украины на Международном Франкфуртской книжной ярмарке. При содействии благодаря МИД Украины и Посольства Украины в Германии книга вышла на немецком языке, а в начале 2019 мир увидит англоязычное издание.

Среди успешных проектов прошлого года – роман «Щоденник Лоли» и переводное издание «Казки на ніч для дівчат-бунтарок» – истории о самых известных женщинах мира. В 2018 году #книголав совместно с Internews издали книгу с историями о украинок «Сила дівчат». Первый тираж издания распространяли бесплатно, а второй тираж доступен во всех книжных.

В конце года #книголав и Yakaboo запустили совместный каталог, доступный во всех отделения Укрпочты. Ассортимент каталога планируют обновлять ежеквартально.