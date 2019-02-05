Прес-реліз ГО «Всеукраїнський інноваційний рух юристів «ВІРЮ» про персональну розсилку Звернення до кандидатів у Президенти України

05 лютого ГО «Вірю» здійснено персональну розсилку Звернення до кандидатів у Президенти України. Напередодні старту виборчої кампанії ГО «ВІРЮ» взяла на себе зобов’язання вимагати від політиків, які претендують на найвищий пост у державі, чесно і відверто надати публічну відповідь щодо розуміння таких важливих категорій як верховенство права, законність, забезпечення прав людини.

Звертаючись до кандидатів у Президенти від імені ГО «ВІРЮ», співзасновник Анна Тимошенко наголошує: «З моменту реєстрації у ЦВК Вашого прізвища та отримання нового статусу, Ви несете відповідальність за надання максимально чесної інформації відносно усіх Ваших поглядів, вчинків, планів, особистого життя, тощо. Електорат має право знати, за кого він віддає свій голос, кому довіряє долю своєї країни на найближчі п’ять років».

Виконуючи свої зобов’язання максимально сприяти формуванню у громадян України свідомого вибору Президента країни, ГО «ВІРЮ» у грудні 2018 року звернулась до громадських організацій з проханням підтримати ініціативу інформуваннявиборців про ставлення кандидатів у Президенти до ключових питань, що турбують громадян України.

«В Україні запит суспільства на проведення чесних й прозорих виборів дуже високий: на порядку денному існування самостійної держави Україна. Зараз, як ніколи, на ГО лежить відповідальність за забезпечення свідомого вибору Президента України. Ми раді, що ініціатива «ВІРЮ» не залишилась без уваги, і 23 антикорупційні організації звернулись до кандидатів у керманичі країни з вимогою надати публічні відповіді на низку запитань. Тепер і ми, і вони чекаємо на зворотню реакцію виборчих штабів. Про реакцію кандидатів у Президенти України на Звернення інформуватимемо по мірі надходження відповідей», - наголосила співзасновник ГО «ВІРЮ» Анна Тимошенко.

Довідка: Громадська організація «Всеукраїнський інноваційних рух юристів України» заснована у 2018 році. Основною метою діяльності є подолання «правової корупції» в Україні. ГО «ВІРЮ» об’єднує фахівців-правників, які прагнуть до вирішення усіх спірних питань у правовому полі, без використання корупційних схем та зв’язків. Засновниками ГО «ВІРЮ» є Анна Тимошенко та Наталія Ковалко.