Геннадий Выходцев: Фокстрот удержал лидерские позиции в 2018 году

По результатам финансовых показателей, опубликованных журналом "Топ-100. Рейтинги крупнейших за 2018 год, самым доходным ритейлером бытовой техники и электроники остается сеть Фокстрот (ТОВ "САВ-дистрибьюшн") с чистым доходом 9,4 млрд грн в 2017 году, что на 24% выше, чем годом ранее.

Результаты уровня чистого дохода по итогам трех лет порадовали руководителей и коллектив омниканального бренда. Рейтинг показал рост дохода в 2015, 2016 и 2017 годах как 6,5 млрд грн., 7,6 млрд грн и 9, 4 млрд грн соответственно.

Причина оптимистичной тенденции ― оживление экономики и потребительских настроений, операционный акцент на качество сервиса, скорость обслуживания покупателя в офф-лайне и интернете, активизация потребительского кредитования и развитие бренда как мультиканального.

Юрий Полищук, коммерческий директор сети Фокстрот рассказывает, что именно омниканальность является драйвером успехов Фокстрота на протяжении 3 лет: «У нас, как у самой большой сети по продаже электроники, больше возможностей лично контактировать с покупателями, которые уже выбрали товар в интернете и пришли в магазин за тест-драйвом с перспективой покупки. Это преимущество усиливается ростом интереса к кредитованию: если в первом полугодии 2016 года за заемные средства покупателями приобреталось только 20-35% от общего количества техники, то в 2017 году ― 40-50%. "Количество отказов при выдаче займов со стороны банков-партнеров существенно сократилось ", ― уточнил руководитель.

- Мы подошли с хорошим результатом к 25 летию нашей компании, которая отмечается в 2019 году, Фокстрот остается брендом-лидером, который гарантирует своими покупателям качество, надежность и комфорт, -прокомментировал 1 место в рейтинге генеральный директор ГК Фокстрот Геннадий Выходцев. - Рейтинг ТОП 100 издательства «ekonomika+» «Розничная торговля электронной и бытовой техникой» продемонстрировал прочность наших позиций. Мы нацелены на удержание лидерства Фокстрот в секторе торговли электроникой в 2019, несмотря на то, что это год двойных выборов в Украине, на которые всегда очень чувствительно реагирует экономика и инвесторы.

Справка: Сеть бытовой техники и электроники Фокстрот в 2018 году открыла 15 новых и обновил 15 существующих магазинов. Компания насчитывает 162 магазина в 90 областных и районных центрах Украины, общая торговая площадь объектов составляет 153 тыс кв. м. Мультиканальный ритейлер Фокстрот является абсолютным лидером в категории магазинов бытовой техники по уровню узнаваемости бренда, посещения и покупок. В 2018 году предприятие сети Фокcтрот САВ вошло в рейтинг самых крупных работодателей отрасли (данные ДФС Украины). В конце 2018 года Фокстрот вошел в число самых дорогих брендов в Украине по версии рейтинга журнала Новое время ($51 млн.) с ростом в стоимости 82,1%.