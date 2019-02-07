Игорь Цыганик стал консультантом детской книги о футболе

Дриблинг, арбитр, офсайд и вымпел – эти загадочные слова перестанут быть секретами для будущих звезд футбола! Издание «Футбол» от французского автора Орели Сарразена увлекательно и интересно открывает секреты игры, которая пленила сердца миллионов по всему миру. Консультантом украинского издания стал спортивный журналист и комментатор Игорь Цыганык.

Детский иллюстрированный сборник создан для тех, кто не может оторвать глаз от экрана во время Лиги чемпионов и приходит домой с ободранными коленками после дружеского матча с друзьями. Маленькие читатели узнают все о крутых футбольных приемах, подводных камнях судейства и даже особенностях формы своих любимых игроков. В книге найдется информация обо всех важных элементах футбольного искусства: правильные тренировки и бутсы, поведение на поле и расположение игроков. Дети узнают, какая команда начинает игру, за что дают красную карточку и на каких мировых футболистов стоит равняться.

«Мы уверены, что у нас в Украине сейчас подрастает немало будущих Зиданов и Роналду. Им просто нужен толчок, пыл и, конечно, своеобразный план действий или инструкция. Вот эта книжка – именно такая инструкция, в которой нуждаются будущие звезды футбола», – отмечает партнер издательства Светлана Павелецкая.

К тому же, книга имеет собственного футбольного консультанта. Журналист и ведущий программы «Профутбол» на канале «2+2» Игорь Цыганик помог не только с переводом профессиональных терминов, но и помог адаптировать факты из книги для украинских читателей. На страницах украинского издания есть упоминания о ФК «Нива», Андрее Шевченко и украинской Премьер-лиге.

После чтения подсказок автора и просмотра ярких иллюстраций просто нельзя усидеть на месте, даже перед экраном любимого компьютера. Девочки и мальчики несомненно захотят испытать все полученные знания прямо сейчас – на ближайшем стадионе, во дворе или прямо посреди гостиной.

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Наша миссия заключается в том, что мы выдаем книгу, ее читают тысячи людей, люди меняются сами и меняют мир вокруг себя. Вот почему мы так тщательно выбираем книги, а затем продвигаем их, как сумасшедшие.

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