Популярная книга об Украине вышла на английском
Известная «Книга-мандрівка. Україна» от издательства #книголав и креативного агентства Green Penguin Media появилась на английском. Теперь иностранная аудитория откроет для себя факты, незаурядных личностей и инвестиционный потенциал страны.
«Выход "Книга-мандрівки" на англоязычный книжный рынок — важный стратегический шаг на пути к развитию бренда нашей страны. Прежде всего, это способ рассказать иностранной аудитории, насколько крутой является наша страна, сколько чудес она подарила миру, не ограничивая этот список только Шевченком и вышивками», — считает Светлана Павелецкая, соучредитель издательства #книголав.
Публикацию англоязычного издания «Книги мандрівки» («Travelbook.Ukraine») поддержала энергетическая компания ДТЭК, которая стала Генеральным партнером проекта.
«Эта книга дает возможность познакомиться с Украиной – страной на пересечении западной и восточной, южной и северной Европы. Со страной людей, которые удивили мир мужеством и решительностью в защите своего выбора и европейских ценностей. Этот выбор приносит стране необратимые изменения – в том числе и на энергетическом рынке. ДТЭК гордится тем, что продвигает эту трансформацию», – рассказал Максим Тимченко, генеральный директор ДТЭК.
«Книга-мандрівка. Україна» ‒ это 30 авторских карт и 1200 незаурядных фактов об Украине, о которых не напишут в учебниках.
Автора проекта Ирина Тараненко, Юлия Курова и иллюстратор Марта Лешак, Марта Кошулинська, Елена Кобилинська, Оксана Щербакова, Ирина Жук рассказали о самых интересных природных чудесах, культурных артефактах, промышленных объектах и выдающихся личностях Украины. Факты в книге представлены в эдьютеймент-формате, который соединил в себе элементы обучения, развлечений и даже юмора.
«Мы хотели, чтобы читатель не только запомнил все эти факты, но и получил стимул продолжать информационные поиски. Каждый из фактов – это всегда только одно предложение, в котором не просто сказано самое главное, но и спрятано интригу, чтобы привлечь каждого познавать Украину в дальнейшем», – отмечают авторы издания.
Украиноязычное издание «Книга-мандрівка. Україна», вышедшее в конце 2017 года, получило ряд литературных наград (2 место в конкурсе «Лучший книжный дизайн - 2018» от Международного фестиваля «Книжный Арсенал», спецотличие от проекта поддержки детского чтения «BaraBooka. Пространство украинской детской книги») и было представленное на Национальном стенде Украины на Международной Франкфуртской книжной ярмарке в 2018 году.