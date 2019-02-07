Популярная книга об Украине вышла на английском

Известная «Книга-мандрівка. Україна» от издательства #книголав и креативного агентства Green Penguin Media появилась на английском. Теперь иностранная аудитория откроет для себя факты, незаурядных личностей и инвестиционный потенциал страны.

«Выход "Книга-мандрівки" на англоязычный книжный рынок — важный стратегический шаг на пути к развитию бренда нашей страны. Прежде всего, это способ рассказать иностранной аудитории, насколько крутой является наша страна, сколько чудес она подарила миру, не ограничивая этот список только Шевченком и вышивками», — считает Светлана Павелецкая, соучредитель издательства #книголав.

Публикацию англоязычного издания «Книги мандрівки» («Travelbook.Ukraine») поддержала энергетическая компания ДТЭК, которая стала Генеральным партнером проекта.

«Эта книга дает возможность познакомиться с Украиной – страной на пересечении западной и восточной, южной и северной Европы. Со страной людей, которые удивили мир мужеством и решительностью в защите своего выбора и европейских ценностей. Этот выбор приносит стране необратимые изменения – в том числе и на энергетическом рынке. ДТЭК гордится тем, что продвигает эту трансформацию», – рассказал Максим Тимченко, генеральный директор ДТЭК.

«Книга-мандрівка. Україна» ‒ это 30 авторских карт и 1200 незаурядных фактов об Украине, о которых не напишут в учебниках.