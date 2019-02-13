Дипломат Дмитрий Кулеба написал книгу о коммуникации и информационной самообороне

Постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба написал книгу о поведении в информационном пространстве и работу с коммуникациями в Украине. «Війна за реальність: як перемагати у світі фейків, правд і спільнот» – это настоящее пособие по защите персональных данных, развития критического мышления и противодействия манипуляциям в эпоху массовой интернетизации и диджитализации.

Ориентируясь на примеры из Украины, других стран и опыт компаний, автор проанализировал, как идет война за реальность и выделил пять правил, которые помогут в ней победить. Основным толчком к написанию книги, которая появится в издательстве #книголав, была аннексия Крыма и начало вооруженной агрессии со стороны России, ведь тогда стало понятно — ложь и манипуляции, которые распространялись через интернет — важная часть этой войны. Украинское общество оказалось не готовым защищать свое информационное пространство.

«Телевидение, соцсети, онлайн-платформы и сообщества, реклама, блоггеры, фейки и несколько версий правды на любую тему - все это окружает каждого из нас ежеминутно. Со всех сторон разные силы воюют за то, чтобы повлиять на наше восприятие реальности и склонить нас на свою сторону. Мы и сами постоянно, иногда бессознательно, воюем. Книга именно о том, как побеждать в этой войне за реальность. Читайте, если хотите найти точку опоры во вселенском информационном потопе, понять, как настроена машина коммуникативной войны и не позволять другим манипулировать вашими эмоциями, убеждениями и выбором», – рассказывает Дмитрий Кулеба.

«Интернет, безусловно, давно захватил мир и позволяет не только заводить близких друзей, но и создавать множество возможностей для врагов. Социальные сети и онлайн-сообщества могут стать для нас лабиринтом с неправд, манипуляций, чужих домыслов, вымышленных измен, ложных побед и создать ненастоящую реальность. Книга Дмитрия как раз о том, как разобраться с этой новой частью нашей жизни и что делать, чтобы не потеряться в водовороте информации и не дать себя ввести в заблуждение. Мне кажется, нам очень важно иметь такое «пособие» по информационной безопасности, написанное простым языком и понятным для всех», – отмечает соучредитель издательства #книголав Светлана Павелецкая.

Эта книга будет полезна не только медийщикам и коммуникаторам, но и всем тем, кто имеет страницу в Facebook, любит читать Twitter, узнает новости с сайтов информагентств и вообще использует интернет не только для того, чтобы посмотреть смешные ролики.

«Как выжить и не сойти с ума в эпоху fake news, твиттера Трампа, российской пропаганды и дискуссий о защите персональных данных? Дмитрий Кулеба знает ответ и дает практические и точные советы. Эта книга будет одинаково интересна как простым потребителям новостей, так и профессионалам коммуникаций», – Севгиль Мусаева, главный редактор интернет-издания «Українська правда».

20 гривен с каждого проданного экземпляра книги будет перечислен в фонд «Повернись живим».

Книга появится в магазинах в начале марта и уже доступна для предзаказа.

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#книголав — українське видавництво, що працює з найкращою сучасною літературою і створює нові можливості для читачів та авторів. Ми різні, але кожному з нас не байдуже, на яку справу витрачати життя, у що вірити і що читати. Нам не все одно, що ти зробиш після того, як прочитаєш нашу книжку.

Наша місія полягає у тому, що ми видаємо книжку, її читають тисячі людей, люди змінюються самі та змінюють світ навколо себе. Ось чому ми так прискіпливо вибираємо книжки, а потім просуваємо їх, як божевільні.

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