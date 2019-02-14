Фокстрот начал Love-season с «Омріяних знижок»

Фокстрот проводит акцию* с 1 по 17 февраля, чтобы все, кого переполняет любовь, могли найти товары для себя и своих любимых.

В первой половине февраля Фокстрот поможет своим покупателям не откладывать на потом исполнение желаний и сделать счастливыми себя и своих любимых. Команда поработала над тем, чтобы бренд и его клиенты стали ближе друг другу благодаря дню всех влюбленных.

А коммуникация, посвященная дню влюблённых, способствует этому. Покупка крупной бытовой техники и выбор современной электроники — это размышления, сомнения, эмоции, желание приобрести то, что близко по духу, то, что любишь. В момент, когда выбрал и купил вожделенный товар — наступает медовый месяц: ты дорожишь новой вещью, любуешься ею, гордишься ее достоинствами и качествами. Так твой смартфон становится, в свою очередь, продолжением тебя самого.

Именно 14 февраля признание «Я тебя люблю» Фокстрот трансформирует и воплощает в реальность как «Я тебя куплю». Не стоит скрывать свою любовь к технике и откладывать ее покупку в долгий ящик. Существует масса возможностей сделать это прямо сейчас, быстро, доступно и комфортно. Концепция рекламы «Я тебе куплю» создана совместно с агентством FEDORIV.

Коммуникационная платформа «Живи наживо», стартовавшая с кампании Love-season призывает жить сегодняшним днем и облегчить свою жизнь за счет современных технологий.

«Мы понимали, что в период Love-season все ритейлеры так или иначе будут говорить о любви, скидках и подарках. Поэтому нам нужна была идея, которая с одной стороны донесла бы подобный посыл, а с другой стороны, позволила нам отстроиться от общего шума. И команда Fedoriv предложила нам именно такое решение. Основной акцент в идее сделан на любви, но на любви именно к технике, которая выражается в различных человеческих эмоциях», – комментирует и.о. маркетинг-директора бренда Фокстрот Руслан Клименко.

Акция «Омріяні знижки» делает акцент на смартфоны, аксессуары, кухонную технику и товары по уходу за собой (как для мужчин, так и для женщин). Всем, кто хочет успеть к 14 февраля воспользоваться предложением «Омріяні знижки», следует поторопиться, поскольку количество акционных товаров ограничено. Скидки до -50% на товары предоставляются как при заказе на сайте www.foxtrot.com.ua, так и непосредственно в магазине. Сделать правильный выбор клиентам помогут квалифицированные консультанты в магазинах сети и в Call-center.

Ритейлер Фокстрот экономит время клиентов. В рамках программы Pickup, клиенты могут заказать товар на сайте, а получить в любом из 162 магазинов сети Фокстрот. Работает интернет-программа кредитования Pickup: клиент заказывает кредит через call-центр и приходит в Фокстрот с готовым решением от банка-партнера, менее чем за 15 мин, оформляя документы в кредитной зоне «Финансового Брокера».

Сервис по доставке покупок Фокстрот учитывает особенности географии проживания покупателя и график его занятости. Товар, дороже 2500 грн привезут бесплатно. Возможна доставка покупок Новой почтой или самовывоз из ближайшего магазина.

Справка: сеть бытовой техники и электроники Фокстрот является членом-участником крупнейшей европейской закупочной группы электроники и бытовой техники Euronics International. Фокстрот насчитывает 162 магазина в 90 областных и районных центрах Украины, общая торговая площадь объектов составляет 153 тыс кв. м. По данным similarweb.com интернет-магазин foxtrot.ua посещают ежемесячно около 5,3 млн пользователей интернета. Количество участников программы лояльности «Фокс клуб» в феврале 2019 года достигла более 8 млн участников.

Группа компаний ФОКСТРОТ развивает бренды «Фокстрот. Техника для дома», «Техношара» (ритейл бытовой и электронной техники), «Секунда» (часовой ритейл), а также DEPO't Center и Fantasy Town (управление недвижимостью в ГК ФОКСТРОТ). Руководят Группой компаний ФОКСТРОТВалерий Маковецкий и Геннадий Выходцев.

*Если товар одновременно принимает участие в другой акции или рекламном предложении, или на него установлена отдельная скидка в интернет-магазине www.foxtrot.com.ua, то такие скидки не суммируются, и покупатель должен выбрать, по условиям какой акции он приобретет этот товар. Товар, который принимает участие в акции, нельзя приобрести с использованием бонусов и акционных бонусов по карте «Фокс Клуб». Обмен и расторжение договора купли-продажи качественного товара в течение 14 дней производится по цене, указанной в фискальном чеке. Скидки не распространяются на товары, приобретенные по кредитным программам банков-партнеров и с использованием программы «Оплата частями» от «Приватбанка».

Полная информация о детальных условиях акции - на сайте www.foxtrot.com.ua или по телефону 0-800-300-353 (все звонки в пределах Украины со стационарных телефонов бесплатные).