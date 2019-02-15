Книга известного американского психолога о поведении подростков появится на украинском

В конце февраля издательство #книголав выдаст новаторскую книгу о поведении подростков, которая поможет родителям понять ребенка – «Народжені бути вільними. Чому підлітки ризикують та як захистити їх від небезпек». Автор книги Джесс П. Шаткин – кандидат наук и специалист по детской психологии.

«Народжені бути вільними» – глубокое исследование подросткового мышления, основанное на научных данных. Книга помогает родителям, учителям и всем желающим разобраться в поведении ребенка, направить его и уберечь от опасностей. В формате пособия, автор приводит инструментарий для решения проблем дома, в школе и в обществе.

В 2017 году книга «Народжені бути вільними» стала лучшим национальным продуктом в США для родителей.

Исследования автора показывают, что большинство безумных поступков подростков происходят осознанно. По мнению Джесса П. Шаткина, стратегии запугивания или предупреждения не уменьшают желание ребенка рисковать. Автор дает практические советы, медицинские заключения и личный опыт, которые делают книгу не только научной, но и близкой для читателя.

«Подростковый возраст – довольно непростой период. Многие родители пытаются найти ответы на свои вопросы в статьях и советах, основанных на догадках. Поэтому мы решили представить украинским родителям книгу американского психолога, которая подкреплена годами профессиональной практики и медицинских исследований. Такая литература может стать весомой в воспитании сильной и осознанной молодежи и поможет наладить отношение между родителями и детьми», – рассказывает соучредитель издательства #книголав Светлана Павелецкая.

Книга появится в магазинах в конце февраля и уже доступна для предзаказа.