Издательство #книголав готовит выход около 100 новинок в 2019 году

Украинское издательство #книголав в этом году представит своим читателям около 100 книжных новинок, среди которых нон-фикшн, детская и художественная литература. С каждым годом наименование книг в #книголав уверенно растет.

В 2019 году издательство представит, как популярные мировые бестселлеры, так и книги украинского авторства. Уже скоро украинцев будет ждать книга постоянного представителя Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебы «Війна за реальність: Як перемагати у світі фейків, правд і спільнот» об информационных войнах, поведение в информационном пространстве и работу с коммуникациями в Украине.

Среди самых ожидаемых новинок ‒ книга авторских рецептов известного украинского шеф-повара, блогера, кулинарного эксперта программы «Сніданок з 1+1» на канале 1+1, реформатора школьного питания Евгения Клопотенка «Зваблення їжею: 70 рецептів, які захочеться готувати».

Юных читателей #книголав удивит очередной частью из серии «Маленькі дослідники» о транспорте. Книга расскажет о том, как устроены велосипеды и скутеры, как выглядит двигатель, как работают автобусы, как подымается самолет в небо и многое другое. К тому же, #книголав выдаст сказки известного Ханса Кристиана Андерсена, замечательные истории о приключениях динозавриков, а также книги для изучения английского языка из серии «I love English». Весной издатели планируют выход второй части мирового бестселлера ‒ книги «Казки на ніч для дівчат-бунтарок».

Книги художественного жанра пополнятся такими изданиями: жуткий триллер «Хованки з хижаком» Эндрю Мэйна, криминальный бестселлер «Дівчата, які нічого не скажуть» Эрика Рикстада, взрослая сказка «Дім, в якому» Мариам Петросян и роман популярного шведского писателя Фредрика Бакмана «Ведмеже місто» и многое другое.

Достаточно популярный среди украинцев жанр нон-фикшн получит следующие новинки: бестселлер для предпринимателей «Дисципліноване підприємництво. 24 кроки до успішного стартапу» Билла Олета, чрезвычайно полезна «Стресостійкість» Миту Сторони и бестселлер New York Times «Екстремальна відповідальність» Джоко Виллинка и Лейфа Бабина, научно-популярная книга «Аполлон-8» Джеффри Клюгера и другие.

Кроме того, #книголав ведет переговоры с рядом украинских авторов. Это направление издательство планирует развивать. Поэтому украинцев ждет немало приятных новинок.

«За время работы издательства #книголав, а это более двух лет, мы успели выдать много бестселлеров, которые возглавили рейтинги украинских продаж. В этом году мы будем продолжать удивлять наших читателей и предлагать качественную и актуальную литературу. Еще больший выбор предлагаемой продукции позволит потребителю выбрать свою любимую книгу. Ведь каждая прочитанная книга делает человека на шаг ближе к осуществлению своей самой заветной мечты», – рассказывает соучредитель издательства #книголав Светлана Павелецкая.

Напомним, самой продаваемой книгой 2018 года стал «Їж, пий, худни» Натальи Самойленко, первый тираж которой был продан за две недели.