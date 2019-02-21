Геннадий Выходцев: приглашаем на 30 парад спортивных танцев

Юбилейный Международный фестиваль спортивных танцев Парад надежд в 17 раз поддержали руководители Группы компаний Фокстрот.

9-10 марта в столичном выставочном центре «АККО Интернешнл» (проспект Победы, 40-Б) состоится ХХХ юбилейный фестиваль по спортивным танцам «Парад надежд 2019». Организаторы фестиваля - Школа танцев Федорчук, Ассоциация спортивных танцев Украины при поддержке Группы компаний "Фокстрот". Традиционно к соревнованиям приглашаются украинские и иностранные танцевальные пары и судьи. Организаторы ожидают около 1000 пар спортсменов, которые в течение двух дней разыграют 300 медалей в 6-ти отделениях в возрастной категории от «Супер-бейби» (4-5 лет) до «сеньоров» (от 55 лет). Острой ожидается борьба за неизменный ежегодный "Кубок Фокстрота" на лучшее исполнение одноименного танца от генерального партнера фестиваля Группы компаний "Фокстрот" и его руководителя Геннадия Выходцева. Подробнее об условиях участия - https://flymark.com.ua/Competition/Details/1540

Оценивать мастерство спортсменов будут высококвалифицированные судьи мирового уровня из США, Италии, Англии, Германии и других стран. В этом году в состав судейской коллегии входят Снеголь Вуд (Англия), Джонатан Уилкинс (США), Лука Тонелли (Италия), Алекс Иванец (Великобритания), Дирк Бастерт (Германия), Иван Крылов (Россия), Эмануэле Солди (Италия), Элиза Насато (Италия), Никола Нордин (Англия), Нунсио Мариано (Италия).

Подарком для всех участников церемонии открытия соревнований станет невероятное выступление одной из самых успешных современных пар в мире спортивного танца - итальянцев Эмануэля Солди и Элизы Насато, 8-кратных чемпионов "Italian Professional", финалистов "World championships", "European Finalist UK and Blackpool open professional ", "World Masters ", финалистов крупнейшего турнира в Альберт-холле в Лондоне, турнира" Taipei Open Championship", бронзовых призеров чемпионата Европы и чемпионов Италии.

А сюрпризом вечернего отделения 9 марта станет «Партнерский венский вальс». На паркет выйдут сотрудники давних и новых друзей фестиваля - ГК Фокстрот, ТМ Секунда, медиа партнёров «Зеркало недели», УНИАН, Первого туристического центра.

- Венский вальс партнеров - настоящий подарок всему танцевальному сообществу Украины, ведь благодаря поддержке партнеров Парад надежд не просто развивается, а является известным и популярным, ежегодно собирает лучших спортсменов, - комментирует Валентина Федорчук, бессменный организатор турнира с тридцатилетним стажем, заслуженный тренер Украины. - Все мы вместе работаем, чтобы Парад был источником хороших эмоций для всех, кто танцует!

- Поддерживая Парад надежд, мы инвестируем в развитие отечественных спортивных танцев, в реализацию надежд сотен украинских спортсменов на достойную оценку своего труда от лучших судей Украины и мира, - комментирует генеральный директор ГК Фокстрот Геннадий Выходцев, партнер турнира на протяжении 17 лет. - Желаю всем легкого юбилейного паркета!

«Парад надежд» всегда ценил усилия каждого участника турнира, поэтому все зарегистрированные спортсмены уже на старте соревнований получают подарки от сокового партнера - ТМ «Сандора» и «Сандорик» в знак благодарности за веру в себя. Талантливые всегда объединяются: талант-студия Наталии Могилевской присоединилась к Параду надежд. Талантливые малыши получат сюрпризы от доброго партнера ТМ «Гулливер Країна», а более опытные спортсмены - от партнера точного времени ТМ «Секунда». Победителей поздравит партнер по красоте «Oriflame», а незабываемое путешествие в Европу подарит туристическое агентство «Первый туристический центр». Также воспоминания о ярких моментах и ​​эмоциях Парада обеспечит молодая команда «DARSA digital agency» (аэросъёмка дронами, фото и видеоотчет фестиваля). Организационную поддержку Парада надежд предоставляет Украинская ассоциация прямых продаж.

Промо-партнером стало PR-агентство BeMyMedia и талант-студия Натальи Могилевской. Информационную поддержку оказывают медиа партнёры «Парада надежд» - Генеральный медиа-партнер «UA: Общественное» и специальный медиа-партнер телеканал «ZIK», интернет-портал «Обозреватель», всеукраинская газета «Зеркало Недели - Украина», информационное агентство «Интерфакс Украина» и всеукраинская газета «День». Также информационно фестиваль поддержали онлайн издание для активных людей «Рубрика», №1 блог-журнал Украины об интересных людях и событиях «Lucky Ukraine», lifestyle-издание и интернет-портал «Glory», модный онлайн журнал «VTrendi», всеукраинский информационно-развлекательный портал «Tut.ua », портал о шоу-бизнесе и культурной жизни «Eurostar», издание о кинематографе «Cut Insight», портал «Studio of my dreams» и «My Kiеv.сom».

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