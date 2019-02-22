В издательстве #книголав появились электронные книги

Украинское издательство #книголав расширяет возможности для своих читателей и запускает направление электронных книг. Теперь украинцы смогут приобрести любимые книги в новом формате.

Электронные книги издательства #книголав представлены в интернет-магазине Yakaboo и доступны к загрузке на различных устройствах. Читатели смогут выбрать тип файла, как для систем Windows, так и для iOS и Android. С ассортиментом можно ознакомиться по ссылке.

«Буквально с первых дней работы издательства, мы получали запросы о возможности приобрести ту или иную книгу в электронном виде. Теперь наши покупатели смогут читать книги на удобных им гаджетах. Кроме того, с появлением качественной электронной книги в хорошем переводе, украинцы в который раз смогут убедиться в необходимости отказаться от пиратских ресурсов», – рассказывает Светлана Павелецкая, соучредитель издательства #книголав.

Перечень наименований электронных книг, представленных к продаже, будет постепенно обновляться.

Книги в печатном виде, как и ранее, будут оставаться основным направлением в издательстве #книголав.