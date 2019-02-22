Группа Ferrero утвердила консолидированную финансовую отчетность по состоянию на 31 августа 2018 г. с оборотом 10,7 млрд евро
Ferrero International S.A., холдинговая компания Группы Ferrero, утвердила свою консолидированную финансовую отчетность за год, завершившийся 31 августа 2018 года. По данным на 31 августа 2018 года, Группа Ferrero включает в себя 94 компании и 25 производственных предприятий. Продукция Ferrero реализуется более чем в 170 странах мира — напрямую или через авторизованных дистрибьюторов.
Несмотря на неопределенную ситуацию на мировом рынке, а также серьезные вызовы и тенденции, которые наблюдались в отрасли, в 2017/2018 году Группе Ferrero удалось укрепить свои позиции и подтвердить достигнутые ранее результаты. Ferrero продолжила инвестировать в развитие своих брендов, сохраняя на высоком уровне доходы от основной деятельности и расширяя масштабы собственных научно-исследовательских проектов.
Группа, во главе которой стоят Председатель правления Джованни Ферреро и Генеральный директор Лапо Чивилетти, завершила финансовый год с консолидированным оборотом в 10,7 млрд евро, что на 2,1% больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом (10,5 млрд евро).
Объем продаж готовой продукции вырос на 3,5% (при постоянном темпе роста в 6,8%) в основном благодаря рынкам Германии, Италии, Польши, Великобритании и США.
В список брендов, ставших лидерами с точки зрения чистого объема продаж готовой продукции, вошли Nutella, Kinder Joy, Kinder Bueno и Kinder Chocolate.
Средняя численность персонала Группы в 2017/2018 финансовом году составила 31 748 человек, что превышает показатель 2016/2017 года (30 305 человек). По состоянию на 31 августа 2018 года в штате компании числилось 35 146 сотрудников (годом ранее, на 31 августа 2017 года, численность персонала составляла34 543 сотрудника).
В течение последнего отчетного года Группа продолжала инвестировать в модернизацию и расширение своих производственных предприятий, претворяя в жизнь стратегию устойчивого развития в полном соответствии со взятыми на себя обязательствами в предпринимательской и социальной сферах. Реализация ключевых направлений корпоративной стратегии позволяет компании постоянно повышать качество и конкурентоспособность своей продукции, уделяя в то же время повышенное внимание таким аспектам, как свежесть и безопасность продукции, а также выполнению своих обязательств в области охраны окружающей среды.
30 марта 2018 года Группа Ferrero объявила о приобретении кондитерского бизнеса Nestle в США. В портфолио Группы Ferrero теперь входят такие известные американские бренды, как Butterfinger®, BabyRuth®, 100Grand®, Raisinets®, а также эксклюзивные права на бренд Crunch® на рынке США. Частью этой сделки было приобретение двух производственных предприятий в штате Иллинойс.
Группа продолжила свою стратегию технологического развития за счет расширения своих производственных мощностей. Общий объем капиталовложений в этой сфере составил 673 млн евро. Наиболее крупная часть от общего объема капиталовложений пришлась на основные производственные средства и оборудование (596 млн евро), главным образом в Италии, Германии, Канаде, Польше и Бельгии. Группа также продолжает инвестировать в строительство новой штаб-квартиры в Люксембурге.