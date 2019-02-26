Когда выходит новый флагман Samsung Galaxy S10?

Дата выхода новинки от компании Самсунг уже известна. Получить телефон можно уже в этом году. Сегодня предварительный заказ на самых выгодных условиях доступен до 07 марта. Для этого достаточно заполнить соответствующую форму на сайте интернет-магазина “Цитрус”. Получите Самсунг Галакси С10 на самых выгодных условиях и по самой приятной цене уже сейчас!

Всемирная презентация этого смартфона назначена на февраль 2019. Однако уже по предварительным оценкам экспертов устройство составит серьезную конкуренцию продукции компании Apple. Преимущества Galaxy S10 можно оценить, ознакомившись с характеристиками устройств из данной линейки.

Новинки от Samsung: что входит в модельный ряд новинок?

Каждый клиент интернет-магазина “Цитрус” может приобрести Samsung Galaxy S10, доступный по цене от 29 999 грн, более простую и менее габаритную модель Галакси С10е за 24 999 грн и Samsung Galaxy S10 Plus по цене от 32 999 грн.

Отличаются они по функционалу, размеру и по стоимости.

Уникальная камера Galaxy S10

Этот телефон в любой его версии станет отличным подарком для поклонников качественных фотографий и хорошей видеосъемки. Видео 4К, четкие фото при любом освещении — все это доступно уже сейчас! Наличие встроенной стабилизации позволяет снимать видео с помощью Галакси С10 даже “с рук” без дополнительных устройств типа штатива. Четкую картинку видеороликов можно получить даже в движении. 10 МП позволяют делать фотографии быстро и без усилий в любых условиях.

Сенсорный дисплей со встроенным сканером отпечатков пальцев

Процесс дактилоскопии стал намного проще вместе с трехмерным сканером. 3D технология позволяет пользоваться им при любой температуре и погоде. Пальцы могут быть даже влажными. Разблокировка телефона и подтверждение личности владельца произойдет оперативно и легко. Сканер находится непосредственно на экране, в его нижней части. Это может быть несколько непривычным для тех, кто привык пользоваться сканером на задней стенке телефона.

Power Share — удобная и практичная бесконтактная зарядка

Samsung S10 может быть представлен как портативный аккумулятор, заряжающий совместимые устройства. Такая функция особенно удобна и позволяет сэкономить время на подзарядку телефона. Просто поставьте устройство к задней крышке — и процесс передачи энергии будет осуществлен.

Качественная защита от внешнего воздействия

Защита смартфона по стандарту Water and Dust Resistance IP68 обеспечивает надежную сохранность устройства от проникновения извне пыли и влаги. Телефон подходит для активной эксплуатации и работает и в жару, и в холод.

Интерфейс смартфона

Отличная новость для тех, кто предпочитает активно пользоваться телефоном при высокой занятости. Несмотря на достаточно большой дисплей (5,8-6,4 дюйма в зависимости от модели), удобный интерфейс подходит для эксплуатации одной рукой. Минимум усилий — и легко можно вызвать любую интересующую владельца функцию. Android 9 Pie оптимизирован и оптимален для активного пользования вашим устройством.

Покупка Samsung S10

Приобрести смартфон из данной линейки на лучших условиях можно в интернет-магазине “Цитрус”. Предварительный заказ принимается до 7 марта. При оформлении его до указанной даты покупатель получит в подарок бесплатную гарнитуру высокого качества, идеальную для прослушивания любимой музыки.

“Цитрус” представлен на рынке с 2000 года и сотрудничает с производителями и их официальными представителями напрямую. Поэтому покупка будет простой, приятной, максимально быстрой и выгодной для любого заказчика.