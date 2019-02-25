Как выборы повлияют на курс валют - аналитика от специалистов ПростоЗайм

Ждать украинцам резких скачков курса в 2019 году или рассчитывать на стабильность?

Эксперты компании ПростоЗайм рассказали, будет ли девальвация гривни ближайшие несколько месяцев.

Украине пройдет сразу две избирательных кампании: в марте президентская, а осенью - парламентская. Это и определит, каким будет курс гривны к доллару.

В интересах нынешних руководителей страны до конца гонки за президентское кресло удерживать и укреплять гривну. А вот после избирательной кампании ситуация, скорее всего, резко поменяется: пару месяцев власти не смогут удерживать национальную валюту.

Участники предвыборного процесса потратят много денег на рекламные кампании, а также будут ввозить доллары в страну, тем самым укрепляя национальную валюту. А вот бизнесмены, наоборот выведут деньги в офшоры, заморозят проекты и будут выжидать, пока не станет ясно, кто же выиграет президентскую гонку.

Прогнозировать развитие событий на второе полугодие сложно, учитывая еще и осенние выборы, политическую неопределенность и мировой кризис. Украину ожидают выплаты по внешним долгам, а это требует наличия запасов валюты. Если парламентские выборы пройдут хорошо, то гривна к концу года должна стабилизироваться.

Напомним, что в госбюджете на 2019 зафиксирован курс 29,4 грн/$.

“Курс доллара сразу после первых избирательной кампании достигнет отметки 30 грн за доллар и всецело будет зависеть от нового президента”, - комментирует Наталья, финансовый аналитик компании ПростоЗайм. “Обычно в январе-феврале гривна падает, но в 2019 политикам это не выгодно, в связи с чем наблюдаем укрепление национальной валюты, а в марте-апреле курс зафиксируется на отметке в 26-27 гривен”, - пояснила эксперт.

Необходимо отметить тот факт, что цена за доллар падает также и на мировых рынках. Аналитики винят во всем торговую войну Америки и Китая.

Хочется немного успокоить население: на данный момент у страны есть хорошая поддержка МВФ и других кредиторов, а также достаточно золотовалютных резервов, поэтому мы думаем, 2019 год будет относительно спокойным.